Usulan Yusril soal Ambang Batas Dinilai Jadi ‘Jalan Tol’ Parpol Non-Parlemen

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026). (Foto: Antara/Fath Putra Mulya)

Menko Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan ambang batas kursi DPR RI disetarakan dengan jumlah komisi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai usul Yusril tersebut usulan lunak.

"Usulan ambang batas setara dengan jumlah komisi itu usulan lunak untuk relatif memudahkan partai yang tak lolos parlemen agar bisa lolos," kata Adi Prayitno, kepada wartawan, dikutip Jumat (1/5/2026).

Adi juga melihat usulan Yusril mengenai ambang batas kursi DPR tersebut tidak netral. Menurutnya, publik bisa menganggap Yusril berpihak kepada partai-partai yang selama ini tidak bisa lolos ke DPR.

"Pernyataan Yusril dibaca publik sangat berpihak ke partai politik yang tak lolos selama ini, apalagi jika ambang batas dinaikkan, sangat berat dan bisa jadi penghalang partai non parlemen lolos parlemen lagi," ucap Adi.

Meski demikian, Adi menilai wajar Yusril mengusulkan demikian. Sebab, dia mengatakan setiap elit politik pasti memiliki kepentingan masing-masing.

"Itu opsi-opsi saja dari elit politik negeri. Setiap elit politik dan elit partai punya opsi masing-masing. Ada yang wacanakan ambang batas parlemen dinaikkan, bukan lagi 4 persen, bahkan ambang batas parlemen diusulkan berlaku untuk DPRD juga," terang Adi.

Sebelumnya, Menko Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar ambang batas kursi DPR disamakan dengan jumlah komisi. Diketahui saat ini jumlah komisi di DPR ada 13. Artinya, merujuk usulan Yusril, partai politik dinyatakan lolos DPR jika mendapatkan minimal 13 kursi.

"Misalnya, yang dijadikan acuan adalah sebenarnya berapa komisi yang ada di DPR. Nah itu kan sekarang diatur dalam tata tertib, seyogyanya diatur dalam Undang-Undang," kata Yusril di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).