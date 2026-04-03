Usut Tuntas Korupsi Bupati Pati Sudewo, KPK Periksa 3 Calon Perangkat Desa

Tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemkab Pati, Sudewo usai pemeriksaan di Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja/rwa/pri).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan sejumlah calon perangkat desa (caperdes) di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng).

Pemanggilan ini dilakukan untuk keperluan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap caperdes yang melibatkan Bupati Pati nonaktif, Sudewo. "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Tiga caperdes yang akan diperiksa yakni Suyono sebagai caperdes Sukorukun, Kecamatan Jaken; Joko Lastari sebagai caperdes Sidoluhur; serta Parmin sebagai caperdes Trikoyo, Kecamatan Jaken.

Selain itu, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya, yaitu Agus Susanto selaku Kepala Desa Slungkep, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati; Mujibur Rokman dari pihak swasta; serta Ari Sih Hartono selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Sumber, Rembang," ujarnya.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan mengenai materi yang akan didalami oleh tim penyidik dari para saksi tersebut. KPK juga belum mengonfirmasi kehadiran para saksi dalam agenda pemeriksaan ini.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan Sudewo bersama tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, empat orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Sudewo.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan empat tersangka, di antaranya SDW selaku Bupati Pati periode 2025–2030," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers, Selasa (20/1/2026).

Selain Sudewo, tiga tersangka lain adalah Abdul Suyono (YON) selaku Kepala Desa Karangrowo; Sumarjiono (JION) selaku Kepala Desa Arumanis; serta Karjan (JAN) selaku Kepala Desa Sukorukun.

Menurut Asep, para tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Mereka diduga melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.