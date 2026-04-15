Utang Luar Negeri RI Naik Nyaris 2 Kali APBN 2026: Gara-gara BI Rajin Luncurkan SRBI

Logo Bank Indonesia di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta.

Ukuran Font Kecil Besar

Bank Indonesia (BI) mengumumkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Februari 2026 mengalami kenaikan sebesar US$3 miliar dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi US$437,9 miliar.

Dengan asumsi kurs Rp17.000/US$, jumlah ULN per Februari 2026 itu setara dengan Rp7.444,3 triliun, atau hampir dua kali belanja dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan secara tahunan ULN Februari 2026 melonjak 2,5 persen, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ULN pada bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen.

Lalu apa penyebabnya? Ternyata, kenaikan ULN Februari 2026 dipicu oleh langkah BI yang gencar menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Kenaikan ULN dipicu ULN sektor publik, khususnya bank sentral, seiring aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni instrumen SRBI," kata Ramdan di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dari sisi ULN publik, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar US$215,9 miliar, atau tumbuh 5,5 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan ULN pemerintah pada Februari 2026 lebih rendah dibandingkan Januari yang mencapai 5,6 persen (yoy). Perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang.

Khusus ULN pemerintah, porsi terbesar digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yakni sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah.

Selain itu, digunakan untuk membiayai administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.

"Sedangkan peningkatan ULN BI didorong kenaikan kepemilikan nonresiden (investor asing) terhadap instrumen moneter yang diterbitkan BI. Kepemilikan asing meningkat sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global," ujar Ramdan.

Sementara itu, ULN swasta pada Februari 2026 mengalami penurunan menjadi US$193,7 miliar. Secara tahunan, angkanya turun 0,7 persen. Perkembangan ULN swasta dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan dan perusahaan nonlembaga keuangan.

Utang swasta dari kelompok lembaga keuangan mengalami penurunan 2,8 persen secara tahunan. Sementara itu, utang swasta dari perusahaan nonlembaga keuangan juga turun 0,2 persen secara tahunan.

Porsi ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, serta pengadaan listrik dan gas. Termasuk sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa keseluruhan mencapai 80,3 persen dari total ULN swasta.

Dalam hal ini, BI mengeklaim struktur ULN Indonesia masih sehat dan pengelolaannya menerapkan prinsip kehati-hatian. Hingga Februari 2026, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,8 persen.

Di mana, ULN Indonesia masih didominasi jangka panjang dengan pangsa 84,9 persen dari total ULN. Peran ULN dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.