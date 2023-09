Utang Tembus Rp7.723 Triliun, Rizal Ramli Sindir Sri Mulyani Menkeu Terbaik di Dunia

Terkait tata kelola utang di penghujung era Jokowi, ekonom senior Rizal Ramli melontarkan kritik menohok untuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Dikutip dari akun Instagram @rizalramli.official, di Jakarta, Selasa (14/2/2023), Rizal menyebut, posisi utang pemerintah pada Desember 2022 mencapai Rp7.723 triliun, cukup memberatkan keuangan negara.

Karena, lanjut mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur itu, negara harus menggelonorkan dana besar untuk membayar cicilan dan bunga utang. Mau tahu angkanya? Rp841 triliun. Cukup besar kan. "Dana tersebut terbagi Rp400 triliun untuk cicilan pokok, sisanya yang Rp441 triliun adalah beban bunga utang. Cukup gede kan," tandas Bang RR, sapaan akrabnya.

Kalau dipikir-pikir, betul juga. Andai saja dana Rp841 dimanfaatkan untuk membangun sekolahan. Kalau mengikuti standar dari Dinas Pendidikan Pemprov DKI, biaya pembangunan gedung sekolah pada 2021 ditetapkan Rp3,8 miliar. Nah, duit sebanyak Rp841 triliun itu, cukup untuk membangun 221.315 gedung sekolahan baru.

Selanjutnya, Rizal mengkritisi tingginya imbal hasil dari surat berharga negara atau SBN. Di mana, Indonesia mematok bunga sebesar 6,7 persen. Lebih tinggi ketimbang Filipina sebesar 6,3 persen, Vietnam 4,2 persen dan Thailand 2,5 persen.

Memang betul, imbal hasil tinggi menjadi magnet yang ampuh untuk menarik para pemilik duit atau pemodal untuk memborong SBN. Namun, kalau imbal hasil atau suku bunganya terlalu gede, tidak baik juga. Berdampak signifikan terhadap keuangan negara. Jadi, jangan kaget bila beban bunga utang yang harus dibayar saban tahun, cukup gede.

Rizal pun mempertanyakan Sri Mulyani yang rajin mendapatkan predikat sebagai menteri terbaik sedunia. Pada 2018, misalnya, Sri Mulyani mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang digelar di Dubai, Uni Emirate Arab. Dan masih berderet apresiasi untuk Sri Mulyani.

Paling akhir, sekitar Januari 2023, Sri Mulyani termasuk salah satu dari 50 wanita terpilih Forbes 50 Over 50: Asia 2023. "Katanya menteri keuangan terbaik sedunia dan bla bla bla. Sementara itu bikin warisan beban (utang) bagi generasi ke depan," tulis Rizal.