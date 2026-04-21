Uya Kuya Sebut Isu Kepemilikan Ratusan Dapur MBG Sengaja Dipolitisasi Pihak Tertentu

Anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau yang akrab disapa Uya Kuya menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau yang akrab disapa Uya Kuya menduga hoaks soal dirinya yang memiliki 750 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung unsur politisasi.

"Ya pasti ada (politisasi), mungkin dugaan saya gini ya, mungkin tujuannya menyerang program ini tapi supaya beritanya besar ya, saya dipake jadi bensinnya, (mungkin mereka berpikir) seorang Uya Kuya gampang kayaknya difitnah, jadi pakai nama dia saja," kata Uya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Meskipun ia mengakui jika program ini masih terdapat beberapa masalah, namun, dirinya tak perlu dilibatkan dalam penyebaran hoaks ini.

"Programnya bagus menurut saya, cuman memang kayak adanya beberapa dapur-dapur yang menyalahi aturan, ada kasus-kasus keracunan itu menurut saya harus ditindak tegas. Harus ditutup kalo perlu, jangan cuma di-suspend. Cuma jangan akhirnya buat-buat berita fitnah dan saya jadi korbannya, orang saya enggak tau apa-apa," tuturnya.

Uya mengaku bersyukur jika dirinya diterpa isu miring tersebut. Hal ini membuktikan sosoknya masih diperhitungkan di dunia politik.

"Dan gue juga bingung nih, (hoaks) ini terjadi waktu baru berapa hari gue diangkat jadi ketua DPW PAN Jakarta, sudah dicoba kayak begitu gitu," jelasnya.

Meski begitu, kata dia, hal ini tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap bersuara dan membela rakyat, serta tetap melakukan tugas dan wewenangnya selaku anggota DPR.

"Saya tetap tidak akan mundur dan untuk membela kebenaran, untuk membela masalah-masalah hukum orang yang tertindas, saya tetap jalan terus walaupun ada orang-orang mencoba untuk memfitnah saya seperti ini, saya tetap jalan terus," ucap dia.