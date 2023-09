Vaksin di Garut Terbatas, Bupati Lapor Presiden

Bupati Garut Rudy Gunawan menyayangkan vaksin Covid-19 di wilayahnya kerap mengalami keterbatasan, padahal program vaksinasi saat ini masih terus digencarkan.



Karena itu dirinya melaporkan kekosongan vaksin tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, Jokowi berjanji akan segera mengirimkan vaksin untuk wilayah Garut, Jawa Barat.



"Sebetulnya kami bisa melaksanakan vaksin hingga 60 ribu orang per bulan. Karena droping vaksin kurang maka kami hanya mampu 25-30ribu vaksin per bulan," kata Rudy.



Menurut dia, program percepatan vaksinasi Covid-19 di Garut bisa dilakukan karena di wilayahnya memiliki 67 puskesmas dan vaksinator sebanyak 2.000 orang. Dengan begitu ia meyakini mampu melakukan vaksin hingga 60 ribu per bulan.



"Vaksinasi kita baru mencapai 13-15 persen karena vaksin yang sulit didapat," pungkasnya.