Vaksin HPV, Perlindungan Penting yang Sering Terlewat

Salah satu hal terbaik yang bisa diberikan untuk kesehatan diri bukan hanya dilakukan dalam proses penanganan atau pengobatan, tapi juga perlindungan tubuh, salah satunya terhadap kanker serviks.

Kanker serviks masih menjadi salah satu kanker dengan beban kasus tinggi di Indonesia, padahal sebagian besar kasusnya bisa dicegah. Penyebab utamanya adalah infeksi Human Papillomavirus (HPV), virus yang sangat umum dan menular melalui kontak seksual.

Kabar baiknya, vaksin yang efektif telah tersedia dan terbukti menurunkan risiko sejumlah kanker terkait HPV, termasuk kanker serviks, anus, vulva, vagina, penis, dan beberapa kanker kepala-leher.

Artikel ini membahas apa itu vaksin HPV, siapa yang sebaiknya menerima, jadwal pemberian, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan setelah vaksinasi.

Mengenal Human Papillomavirus dan Risikonya

Human Papillomavirus adalah kelompok virus yang terdiri dari lebih dari 200 jenis. Sebagian besar infeksi HPV bersifat sementara dan biasanya akan dibersihkan oleh sistem imun tubuh dalam 1-2 tahun tanpa menimbulkan penyakit klinis yang berat.

Namun, HPV-16 dan HPV-18 menyebabkan sekitar 70% kasus kanker serviks secara global. Tipe risiko tinggi lain meliputi HPV-31, 33, 45, 52, dan 58 - yang dicakup oleh vaksin nonavalen (9-valent).

Penularan HPV terjadi melalui kontak kulit ke kulit, terutama saat aktivitas seksual. Karena sangat menular, infeksi HPV pada satu titik kehidupan adalah hal yang umum, bahkan pada orang dengan riwayat seksual yang konservatif sekalipun. Yang membedakan adalah apakah infeksi ini menjadi persisten dan berkembang menjadi lesi prakanker atau tidak.

Apa Itu Vaksin HPV dan Bagaimana Cara Kerjanya

Vaksin HPV adalah vaksin yang dirancang untuk mencegah infeksi tipe HPV tertentu yang paling sering menyebabkan kanker dan kutil kelamin.

Vaksin ini bekerja dengan memicu sistem imun untuk memproduksi antibodi terhadap protein selubung virus, sehingga ketika tubuh nantinya terpapar HPV, sistem imun sudah siap menetralkan virus sebelum terjadi infeksi.

Vaksin HPV bukan vaksin hidup. Artinya, ia tidak mengandung DNA virus yang dapat menimbulkan infeksi, sehingga aman bagi orang dengan sistem imun normal.

Saat ini tersedia beberapa jenis vaksin HPV di Indonesia, dengan cakupan tipe HPV yang berbeda. Vaksin HPV quadrivalent melindungi terhadap empat tipe (HPV-6, 11, 16, dan 18), sementara versi nonavalent melindungi terhadap 7 tipe risiko tinggi (16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) + 2 tipe risiko rendah (6, 11) penyebab kutil kelamin.

Pilihan jenis vaksin sebaiknya didiskusikan dengan dokter berdasarkan ketersediaan, usia, dan profil risiko Anda.

Siapa yang Perlu Mendapatkan Vaksin HPV

Anak Perempuan Usia 9–14 Tahun

Kementerian Kesehatan RI telah memasukkan vaksin HPV dalam program imunisasi nasional bagi anak perempuan usia sekolah dasar.

Vaksinasi pada kelompok usia ini dianggap paling optimal karena respons imun yang dihasilkan biasanya lebih kuat dan diberikan sebelum kemungkinan paparan terhadap HPV terjadi.

Pada kelompok usia 9–14 tahun, banyak panduan internasional kini merekomendasikan jadwal dua dosis.

Remaja dan Dewasa Muda Usia 15–26 Tahun

Untuk kelompok usia ini, vaksin HPV tetap sangat dianjurkan, terutama bila belum pernah divaksinasi sebelumnya. Pada usia 15 tahun ke atas, jadwal yang umumnya diberikan adalah tiga dosis.

Vaksinasi tetap memberi manfaat meskipun seseorang sudah aktif secara seksual, karena kemungkinan besar belum terpapar semua tipe HPV yang dicakup vaksin.

Dewasa Usia 27–45 Tahun

Berbagai badan kesehatan termasuk Centers for Disease Control and Prevention memperluas rekomendasi vaksinasi HPV hingga usia 55 tahun.

Manfaatnya pada kelompok ini umumnya lebih kecil dibanding kelompok yang lebih muda, namun vaksinasi tetap dapat dipertimbangkan setelah konsultasi dengan dokter mengenai potensi manfaat individual.

Laki-laki Juga Perlu Vaksinasi

Vaksin HPV bukan hanya untuk perempuan. Laki-laki juga berisiko terkena kanker anus, kanker penis, beberapa kanker kepala-leher, serta kutil kelamin akibat HPV.

Vaksinasi pada laki-laki juga membantu menurunkan transmisi virus di komunitas, sehingga memberikan manfaat tidak langsung berupa perlindungan kelompok (herd protection) bagi pasangan dan populasi secara umum.

Idealnya, vaksinasi diberikan sebelum aktif secara seksual, namun tetap bermanfaat di usia dewasa muda yang direkomendasikan PAPDI sampai usia 27 tahun saja.

Di banyak negara dengan program vaksinasi HPV nasional yang inklusif untuk semua jenis kelamin, dampaknya terlihat tidak hanya pada penurunan kasus kanker serviks pada perempuan, tetapi juga pada penurunan kasus kanker terkait HPV pada laki-laki.

Kesetaraan akses vaksinasi menjadi salah satu strategi pencegahan kanker yang efektif secara populasi.

Jadwal dan Cara Pemberian Vaksin HPV

Jumlah dosis vaksin HPV bergantung pada usia saat dosis pertama:

Usia 9–14 tahun: dua dosis dengan jarak 6–12 bulan antar dosis.

Usia 15 tahun ke atas: tiga dosis pada bulan ke-0, 1–2, dan 6 (jadwal pasti dapat berbeda menurut jenis vaksin).

Pada kondisi tertentu seperti immunocompromised (kondisi ketika sistem kekebalan tubuh lemah atau tidak berfungsi optimal), jadwal tiga dosis tetap dianjurkan walau usia di bawah 15 tahun.

Vaksin disuntikkan secara intramuskular, biasanya pada otot lengan atas (deltoid). Setelah penyuntikan, Anda umumnya diminta menunggu 15–30 menit di lokasi vaksinasi untuk pemantauan reaksi langsung.

Penting untuk menyelesaikan seluruh dosis sesuai jadwal. Vaksinasi yang tidak lengkap menghasilkan perlindungan yang lebih rendah dari yang seharusnya.

Efektivitas dan Efek Samping yang Mungkin Muncul

Studi pasca-pemasaran di banyak negara menunjukkan bahwa vaksin HPV sangat efektif menurunkan kasus infeksi HPV, lesi pra kanker serviks, dan kutil kelamin pada populasi yang divaksinasi sebelum paparan.

Beberapa negara yang telah menjalankan program vaksinasi HPV nasional selama lebih dari satu dekade mencatat penurunan kasus lesi prakanker yang signifikan pada generasi muda.

Efektivitas tertinggi tercapai bila vaksin diberikan sebelum aktivitas seksual dimulai dan seluruh dosis diselesaikan.

Perlindungan yang dihasilkan vaksin HPV juga terbukti bertahan lama. Data dari studi follow-up jangka panjang menunjukkan respons antibodi yang stabil selama lebih dari satu dekade pasca-vaksinasi, dengan perlindungan klinis yang masih bertahan baik.

Hingga saat ini, dosis booster setelah vaksinasi lengkap belum direkomendasikan secara rutin.

Seperti vaksin pada umumnya, vaksin HPV dapat menimbulkan efek samping, namun sebagian besar bersifat ringan dan sementara:

Nyeri, kemerahan, atau sedikit bengkak di area suntikan.

Demam ringan atau rasa tidak enak badan dalam 1–2 hari.

Sakit kepala atau pusing sesaat.

Kelelahan ringan.

Reaksi alergi yang berat, seperti anafilaksis dan syncope (pingsan post-injeksi) sangat jarang terjadi tetapi memang mungkin. Karena alasan inilah pengamatan dokter pasca-vaksinasi di tempat layanan kesehatan dilakukan.

Bila setelah pulang Anda mengalami gejala yang mengkhawatirkan, seperti demam tinggi yang tidak turun, ruam yang menyebar, atau sesak napas, segera hubungi tenaga medis.

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum dan Sesudah Vaksinasi

Sebelum Vaksinasi

Bagi perempuan yang sudah aktif secara seksual, pemeriksaan skrining serviks (pap smear atau tes HPV DNA) tetap dianjurkan sesuai panduan usia, namun bukan prasyarat vaksinasi.

Informasikan kepada dokter bila Anda sedang hamil (vaksin HPV pada kehamilan umumnya ditunda hingga setelah melahirkan, meski belum ada bukti efek buruk pada janin). Bagi yang sedang menyusui, vaksinasi pada umumnya aman dilakukan.

Sampaikan pula bila Anda memiliki riwayat alergi berat terhadap komponen vaksin, sedang demam, atau memiliki kondisi medis tertentu seperti gangguan pembekuan darah. Dokter akan menilai apakah vaksinasi dapat dilanjutkan atau perlu ditunda.

Setelah Vaksinasi

Tetap lakukan aktivitas normal, namun perhatikan area suntikan dan jangan menggosoknya. Anda dapat mengompres dingin bila terasa nyeri. Hindari aktivitas berat segera setelah suntikan jika muncul rasa pusing.

Penting diingat: vaksin HPV tidak menggantikan skrining kanker serviks. Pap smear atau tes HPV DNA tetap dianjurkan secara berkala bagi perempuan yang sudah memenuhi rekomendasi usia, sebab vaksin tidak mencakup semua tipe HPV.

Vaksinasi sebagai Bagian dari Strategi Pencegahan Lebih Luas

Vaksinasi HPV adalah salah satu komponen pencegahan kanker yang paling kuat secara ilmiah, namun tetap perlu dipadukan dengan langkah-langkah lain.

Skrining serviks rutin sesuai usia, tidak merokok, menjaga kebersihan area genital, dan praktik seksual yang aman saling melengkapi. Pada laki-laki, kesadaran terhadap gejala awal, seperti kutil kelamin atau perubahan pada area anus, juga membantu deteksi dini.

Banyak orang dewasa baru menyadari pentingnya vaksin HPV setelah usianya tidak lagi muda. Kabar baiknya, vaksinasi tetap memungkinkan dilakukan di usia dewasa, dan diskusi dengan dokter akan membantu Anda menilai apakah vaksinasi memberi manfaat yang sepadan untuk kondisi spesifik Anda.

Memilih Tempat Vaksinasi yang Tepat

Vaksin HPV dapat diperoleh di berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik vaksinasi, hingga layanan kesehatan swasta yang menyediakan vaksin dewasa. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat memilih tempat:

Pastikan vaksin disimpan dalam kondisi rantai dingin yang baik.

Tenaga medis yang melakukan penyuntikan terlatih dan tersertifikasi.

Tersedia konsultasi pra-vaksinasi untuk menilai kesiapan Anda.

Ada sistem pengingat untuk dosis berikutnya.

Lokasi yang nyaman dan jadwal yang fleksibel.

Mengambil keputusan untuk divaksinasi adalah langkah yang sederhana namun berdampak panjang. Manfaatnya mungkin tidak langsung terasa secara fisik (tidak ada perubahan dramatis yang Anda rasakan setelahnya), tetapi perlindungannya bekerja dalam hitungan tahun bahkan dekade ke depan, menurunkan risiko kanker yang dapat dicegah ini secara signifikan.

Bagi Anda yang sedang mempertimbangkan vaksinasi HPV namun masih ragu mengenai kesesuaian dengan kondisi diri, jenis vaksin yang tepat, atau jadwal yang paling pas, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis terlebih dahulu.

Perlu diketahui, Vaksin HPV wajib dilakukan dalam 3 dosis: