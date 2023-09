Valtteri Bottas Rebut Pole Position Sprint Race F1 GP Italia

Pembalap Mercedes AMG Petronas Valtteri Bottas merebut pole position untuk sesi sprint race jelang Grand Prix Italia di Sirkuit Monza.



Lap terakhirnya di Q3, Jumat (10/9/2021), membawa pembalap Finlandia itu menjadi yang tercepat di kualifikasi sprint race dengan catatan 1:19,555. Dia pun menggeser rekan satu timnya, Lewis Hamilton, ke posisi kedua dengan margin 0,096 detik.

Dengan demikian, Mercedes pun mengunci baris terdepan untuk sprint race yang akan berlangsung Sabtu (11/9/2021).



Sementara itu, pemimpin klasemen sementara, Max Verstappen, harus puas mengawali serangan dari posisi ketiga setelah pembalap Red Bull Racing itu mencatatkan waktu 0,411 detik lebih lambat dari Bottas. Adapun Lando Norris melengkapi baris kedua dengan mobil McLaren-nya dengan memulai sprint race di posisi keempat.



Rekan satu tim Norris, Daniel Ricciardo melengkapi peringkat lima besar dan bakal start untuk sprint race di depan juara Grand Prix Italia tahun lalu Pierre Gasly dari tim Scuderia AlphaTauri Honda.



Duet Ferrari Carlos Sainz dan Charles Leclerc menempati baris ketiga di posisi tujuh dan delapan, sedangkan Sergio Perez belum bisa menandingi kecepatan rekan satu timnya di Red Bull dan bakal start dari posisi sembilan di depan mobil Alfa Romeo Antonio Giovinazzi.



Duet tim Aston Martin, Sebastian Vettel dan Lance Stroll tereliminasi di Q2, demikian pula pasangan tim Alpine Fernando Alonso dan Esteban Ocon gagal menembus sepuluh besar.



Verstappen menuju Italia dengan keunggulan tiga poin atas Hamilton di klasemen pebalap menyusul kemenangan di kampung halamannya di Sirkuit Zandvoort akhir pekan lalu. Meski demikian, Red Bull tercatat belum pernah menang lagi di Monza sejak 2013.



F1 menggelar kembali sesi sprint race di Monza setelah format baru itu debut di Silverstone. Dengan demikian, kualifikasi yang digelar pada Jumat bertujuan untuk menentukan posisi start sprint race pada hari berikutnya.



Poin diberikan kepada tiga pembalap teratas di sprint race, sedangkan posisi finis di balapan pendek pada Sabtu itu menentukan grid balapan utama pada hari berikutnya.



Slipstream akan memainkan peran penting di sirkuit yang sangat sensitif dengan kekuatan mesin serta downforce rendah membantu mobil melaju dengan kecepatan penuh di hampir sepanjang putaran.



Dengan poin diberikan kepada pebalap yang finis tiga besar di sprint race, perebutan titel dapat imbang apabila Hamilton merebut pole position sedangkan Verstappen gagal masuk ke tiga besar.



Hamilton tahun lalu merebut pole di Monza, setelah mencetak lap tercepat sepanjang masa di F1 ketika Mercedes mengamankan dua baris terdepan, sementara Verstappen hanya di peringkat lima.



Verstappen merasa Monza bukan trek yang bersahabat bagi Red Bull, namun ia optimistis bisa menjadi gangguan bagi rival-rivalnya di balapan nanti.



Sementara itu, Bottas akan mendapatkan penalti untuk balapan Minggu (12/9/2021) setelah melakukan pergantian komponen power unit. Jadi, di posisi manapun dia finis di sprint race nanti, sang pembalap 32 tahun itu akan memulai balapan utama dari posisi paling belakang.



Hasil Kualifikasi untuk Sprint Race Grand Prix Italia:

1. Valtteri Bottas - Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:19,555

2. Lewis Hamilton - Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:19,651

3. Max Verstappen - Red Bull Racing 1:19,966

4. Lando Norris - McLaren F1 Team 1:19,989

5. Daniel Ricciardo - McLaren F1 Team 1:19,995

6. Pierre Gasly - Scuderia AlphaTauri Honda 1:20,260

7. Carlos Sainz - Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:20,462

8. Charles Leclerc - Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:20,510

9. Sergio Perez - Red Bull Racing 1:20,611

10. Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo Racing Orlen 1:20,808

11. Sebastian Vettel - Aston Martin Cognizant Formula One Team

12. Lance Stroll - Aston Martin Cognizant Formula One Team

13. Fernando Alonso - Alpine F1 Team

14. Esteban Ocon - Alpine F1 Team

15. George Russell - Williams Racing

16. Nicholas Latifi - Williams Racing

17. Yuki Tsunoda - Scuderia AlphaTauri Honda

18. Mick Schumacher - Uralkali Haas F1 Team

19. Robert Kubica - Alfa Romeo Racing Orlen

20. Nikita Mazepin - Uralkali Haas F1 Team.