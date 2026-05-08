Valverde Cedera di Kepala Usai Ribut dengan Tchouameni Saat Latihan Madrid

Gelandang Real Madrid Federico Valverde mengalami cedera kepala akibat berkelahi dengan rekannya, Aurelien Tchouameni, saat latihan tim.

“Setelah pemeriksaan yang dilakukan hari ini oleh tim medis Real Madrid terhadap pemain kami, Fede Valverde, dia didiagnosis mengalami trauma kranioensefalik,” kata Real Madrid dalam lamannya pada Jumat.

Madrid memastikan Valverde sudah stabil dan menjalani pemulihan di rumah dan diperkirakan harus beristirahat selama 10 hingga 14 hari sesuai prosedur medis sehingga absen melawan Barcelona pada Senin pekan depan.

Cedera itu muncul setelah Valverde kembali baku hantam dengan Tchouameni di tengah memanasnya situasi internal Real Madrid.

Valverde bahkan harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit akibat cedera itu.

Insiden itu membuat manajemen Real Madrid bergerak cepat dengan menggelar rapat darurat bersama seluruh pemain dan membuka investigasi internal serta proses disipliner terhadap kedua pemain.

Kronologi

Suasana dingin sudah terasa sejak sesi latihan dimulai pada Kamis pagi. Ketegangan memuncak saat Valverde secara terang-terangan menolak berjabat tangan dengan Tchouameni.

Aroma permusuhan ini berlanjut di lapangan hijau, di mana keduanya berkali-kali terlibat duel fisik yang sangat keras.

Kabarnya, Valverde sengaja melancarkan tekel-tekel "brutal" yang membuat Tchouameni akhirnya kehilangan kesabaran.

Ledakan emosi yang tertahan selama latihan akhirnya pecah di ruang ganti. Pertengkaran mulut berubah menjadi perkelahian fisik yang serius. Saking panasnya, para pemain lain dan staf pelatih harus turun tangan untuk melerai keduanya.

Nahas bagi Valverde, ia harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami memar cukup parah. Meski dikabarkan cedera tersebut terjadi akibat benturan tak sengaja saat kericuhan berlangsung, insiden ini menjadi rapor merah bagi disiplin tim sebesar Real Madrid.