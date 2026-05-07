Valverde Dilarikan ke RS Usai Ribut dengan Tchouameni!

Ruang ganti Real Madrid mendadak berubah menjadi medan tempur. Kabar mengejutkan datang dari Valdebebas setelah dua pilar lini tengah, Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni, terlibat baku hantam hebat yang berujung pada dilarikannya Valverde ke rumah sakit.

Berikut adalah kronologi panas drama internal yang mengguncang markas Los Blancos:

Percikan Api Sejak Awal Latihan

Suasana dingin sudah terasa sejak sesi latihan dimulai pada Kamis pagi. Ketegangan memuncak saat Valverde secara terang-terangan menolak berjabat tangan dengan Tchouameni.

Aroma permusuhan ini berlanjut di lapangan hijau, di mana keduanya berkali-kali terlibat duel fisik yang sangat keras.

Kabarnya, Valverde sengaja melancarkan tekel-tekel "brutal" yang membuat Tchouameni akhirnya kehilangan kesabaran.

Ledakan emosi yang tertahan selama latihan akhirnya pecah di ruang ganti. Pertengkaran mulut berubah menjadi perkelahian fisik yang serius. Saking panasnya, para pemain lain dan staf pelatih harus turun tangan untuk melerai keduanya.

Nahas bagi Valverde, ia harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami memar cukup parah. Meski dikabarkan cedera tersebut terjadi akibat benturan tak sengaja saat kericuhan berlangsung, insiden ini menjadi rapor merah bagi disiplin tim sebesar Real Madrid.

Krisis ini membuat manajemen Real Madrid bergerak super cepat. Direktur Umum, Jose Angel Sanchez, langsung menggelar rapat tertutup dengan seluruh skuad hanya beberapa menit setelah insiden.

Seluruh pemain dilarang meninggalkan lokasi hingga pertemuan selesai guna memastikan tensi tidak meluap ke luar. Klub resmi membuka investigasi dan proses disipliner bagi kedua pemain untuk menjaga stabilitas tim di akhir musim yang krusial.