Varian Sepeda Brompton Ganti Nama

Sepeda lipat Brompton memiliki beberapa varian seperti S6R, M6L, S2E, P6R, S3RX, M3LD, atau M2LD. Namun varian itu dinilai sulit untuk diingat, sehingga manajemen Brompton akan menggantinya dengan tiga kategori pada 2022 mendatang.



Tiga kategori Brompton itu di antaranya seri A atau All Rounder A Line, seri C atau Classic all steel C Line, dan seri Electric C atau mini e-bike Electric C Line.



CEO Brompton, Will Butler Adams menjelaskan strategi pergantian nama varian sepeda lipat Brompton itu adalah semata untuk menyederhanakan agar konsumen tidak merasa kebingungan. Karena varian yang lama tidak banyak membantu para pelanggan memilih sepeda yang tepat.



"Nama baru ini akan menjadi sebuah jawaban langsung yang menjawab kebingungan konsumen," ujarnya.



Dengan harganya yang mencapai puluhan juta rupiah, menjadikan sepeda yang didesain oleh Andrew Ritchie ini tergolong mewah, karena praktis dapat dilipat dan dibawa kemanapun.



Penamaan Brompton berawal saat pertama kali didesain menghadap ke arah Brompton Oratory di Kensington Selatan, London. Sehingga sepeda lipat rancangannya itu diberi nama Brompton.



Sementara itu Manajer Produk Brompton Joel Natale menilai pada umumnya pemilik Brompton tidak menggambarkan dirinya sebagai pengendara sepeda, melainkan sebagai karpet ajaib yang dapat bergerak bebas melintasi kota.



Karena itu penggantian nama varian sepeda lipat Brompton ini bisa memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan. "Terbukti melalui penelitian kami bahwa calon pelanggan merasa sulit untuk memahami Brompton dengan penamaan yang lama," tambahnya.



Berikut varian sepeda lipat Brompton beserta kisaran harga per unit,

Brompton Seri A

Varian ini adalah yang termurah dibanderol sekitar Rp15 juta ini dilengkapi dengan tiga percepatan, handlebar midrise tegak. Namun sepeda ini tidak dilengkapi dengan spakbor dan rak/bonceng belakang.





Varian ini biasanya dikenal dengan nama B75 berwarna hijau tosca. Seri mendatang, Brompton menyiapkan unit warna putih.



Brompton Seri C

Seri ini memiliki kombinasi yang cukup banyak sejak diproduksi tahun 1975 di London. Brompton seri C ini memiliki tiga jenis yakni,

- Seri C Urban: Cocok untuk berkeliling jarak dekat atau di dalam kota memiliki dua percepatan eksternal

- Seri C Utility: Cocok digunakan untuk pengendara yang suka posisi agak tegak dan menggunakan internal tiga kecepatan dengan handlebar midrise

- Seri C Explore: Cocok untuk penjelajah dengan enam percepatan.





Seri C tersebut dilengkapi dengan spakbor, frontblock untuk membawa tas di bagian depan atau belakang. Terdahulu, kode stang dikenal dengan nama S untuk handlebar datar/lurus, M untuk setang melengkung sedang, dan P yang menggunaan setang M, namun memiliki handlepost lebih tinggi.



Untuk harganya berada di kisaran Rp21 juta sampai Rp24 juta.



Brompton Seri Electric C

Seri ini dirancang bersama William Advanced Engineering yang berpengalaman di ajang Formula E. Penambahan komponen listrik memungkinkan sepeda ini melaju dengan kecapatan sampai 24 kilometer per jam.





Seri Electric C ini merupakan Brompton jenis klasik yang dilengkapi baterai tersedia juga dengan beberapa model seperti Urban, Utility, dan Explore Build. Kekuatan baterai yang diisi dalam waktu sekitar empat jam, bisa menempuh jarak antara 40-80 kilometer.



Adapun harga yang dibanderol mencapai Rp51 juta sampai Rp54 juta per unit.