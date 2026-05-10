Veda Ega Mulai Bersaing di Papan Atas Usai Finis P4 di Moto3 Prancis
Veda Ega Pratama mulai race di posisi empat. (Foto: Red Bull)
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara Kejuaraan Dunia Moto3 setelah finis keempat pada putaran kelima GP Prancis di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Minggu.
Tambahan 13 poin dari balapan di Le Mans membuat pembalap Honda Team Asia itu kini mengoleksi total 50 poin, sekaligus menggeser Marco Morelli yang turun ke posisi keenam dengan 48 poin.
Veda juga makin mendekati persaingan papan atas klasemen sementara setelah hanya terpaut dua poin dari Valentin Perrone di posisi keempat dan tiga poin dari Alvaro Carpe yang berada di urutan ketiga.
Sementara itu, kemenangan pada GP Prancis membuat Maximo Quiles makin kokoh di puncak klasemen dengan 115 poin.
Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team tersebut unggul 46 poin atas Adrian Fernandez yang menempati posisi kedua dengan 69 poin.
Veda menjadi satu-satunya pembalap Asia Tenggara yang mampu menembus lima besar klasemen sementara Moto3 musim ini.
Hasil di Le Mans juga menjadi finis terbaik kedua Veda sepanjang musim 2026 setelah sebelumnya sempat merebut podium pada putaran kedua GP Brasil.
Klasemen sementara Moto3 2026 usai GP Prancis:
Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) 115 poin
Adrian Fernandez (Leopard Racing) 69 poin
Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) 53 poin
Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) 52 poin
Veda Ega Pratama (Honda Team Asia) 50 poin
Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) 48 poin
Guido Pini (Leopard Racing) 46 poin
David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) 41 poin
Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) 29 poin
Joel Esteban (LEVEL UP-MTA) 24 poin
Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA) 23 poin
Alvaro Cruces (CIP Green Power) 23 poin
David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) 22 poin
Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) 21 poin
Hakim Danish (AEON Credit-MT Helmets-MSI) 18 poin
Casey O'Gorman (SIC58 Squadra Corse) 16 poin
Eddie O'Shea (GRYD-MLav Racing) 14 poin
Scott Ogden (CIP Green Power) 10 poin
Jesus Rios (Rivacold Snipers Team) 8 poin
Joel Kelso (GRYD-MLav Racing) 8 poin
Ryusei Yamanaka (AEON Credit-MT Helmets-MSI) 6 poin
Luca Rammerstorfer (SIC58 Squadra Corse) 2 poin
Máximo Uriarte (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) 2 poin
Zyusuke Mitani (Honda Team Asia) 0 poin
Ruche Moodley (CODE Motorsports) 0 poin
Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) 0 poin
Cormac Buchanan (CODE Motorsports) 0 poin