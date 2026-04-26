Veda Ega Pratama Melesat dari Posisi 17 hingga Finis Keenam!

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, memperkuat Honda Team Asia, beraksi pada balapan Moto3 GP Brasil 2026 di Sirkuit Ayrton Senna, Goiania, Minggu (22/3/2026). (Foto: Antara/HO-Honda Team Asia/am.)

Pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menunjukkan "magisnya" di lintasan balap dunia.

Tampil di Moto3 Spanyol 2026 yang digelar di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4/2026) sore WIB, pembalap asal Gunungkidul ini melakukan aksi comeback sensasional dengan finis di posisi keenam meski harus memulai balapan dari barisan belakang.

Start Sulit, Finis Melejit

Memulai balapan dari urutan ke-17 bukanlah perkara mudah. Namun, Veda membuktikan bahwa posisi start bukanlah penghalang. Begitu lampu hijau menyala, ia langsung tancap gas. Hanya dalam satu lap, Veda berhasil menyalip tiga pembalap dan naik ke posisi 14.

Memasuki lap kedua, aksinya semakin menggila. Rider didikan Astra Honda ini merangsek masuk ke 10 besar! Di tengah persaingan sengit antara David Munoz, Joel Esteban, dan Adrian Fernandez, Veda tetap tenang menjaga ritme balapnya di grup tengah.

Puncak Ketegangan di Lap 11

Momen krusial terjadi pada lap ke-11. Veda melakukan manuver luar biasa yang membuatnya melewati empat pembalap sekaligus untuk mengamankan posisi keenam. Tak berhenti di situ, pada lap ke-14, ia bahkan sempat mencicipi posisi kelima.

Sayangnya, jarak dengan rombongan depan sudah terlanjur jauh, terpaut sekitar enam detik. Di detik-detik terakhir jelang garis finis, Veda terlibat duel sengit di trek lurus dengan Alvaro Carpe. Meski harus merelakan posisi kelima diambil Carpe tepat di garis finis, posisi keenam tetap menjadi hasil yang sangat heroik bagi sang debutan.

Dominasi Maximo Quiles

Sementara itu, podium utama menjadi milik pembalap CFMoto Aspar Team, Maximo Quiles. Rider tuan rumah tersebut tampil nyaris sempurna dan tak tersentuh sejak lap pertama. Quiles diikuti oleh David Munoz di posisi kedua dan Adrian Fernandez di tempat ketiga.

Posisi di Klasemen

Berkat tambahan 10 poin dari Jerez, Veda Ega Pratama kini melesat ke peringkat enam klasemen sementara Moto3 dengan total 37 poin. Di puncak klasemen, Maximo Quiles masih kokoh memimpin dengan koleksi 90 poin.

Aksi Veda di Jerez ini menjadi sinyal kuat bagi para pesaingnya bahwa "Bocah Gunungkidul" ini adalah ancaman nyata di musim 2026.

