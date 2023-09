Venna Melinda Di-KDRT Ferry Irawan, Verrell Bramasta Tulis Pesan Haru untuk Ibunda

Venna Melinda menghebohkan publik dengan laporan yang dibuat usai alami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya, Ferry Irawan.

Seperti dikutip melalui instargam stories nya, @bramastavrl anak pertama dari suami peratamanya Ivan Fadilla, tulis pesan menyentuh untuk ibunya. Diketahui saat ini ia Verrel masih berada di luar negeri.

"I'm here for you ma, Bismillah," tulisnya, Selasa (10/01/2023).

Atas kejadian yang menimpa Venna Melinda karna KDRT, banyak warganet yang menyampaikan pesan kepada Verrel untuk mendukung ibunya dan tidak mencabut laporan KDRT yang telah dilayangkan kepada Ferry Irawan. "Jangan cabut laporannya rel, harus di hukum yang begini apa lagi KDRT jangan terkecoh dengan muka melas nya," tulis akun @fbykrnia.

Tak hanya itu, warganet juga meminta untuk menghukum berat pelaku KDRT. "Jangan ada kata kasihan Verrel! hukum harus seberat-beratnya!," @msinta_17

Sementara itu, Verel juga diminta untuk melindungi dan menyelamatkan ibunya dari laki-laki pelaku KDRT , Ferry Irawan. "Verrel tolong lindungi dan selamatkan mama kamu dari kali-laki yang kasar dan KDRT!," @endang_1218

Vena Melinda di Visum

Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Triyulianto mengungkapkan, artis Venna Melinda mengalami luka di bagian hidung setelah mengalami kekerasan yang di duga dilakukan suaminya, Ferry Irawan.

“(Korban) Sudah melakukan visum. Dari keterangan, korban mengalami luka di bagian hidung,” kata Triyulianto, di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Senin (9/1/2023).

Berdasarkan keterangan yang dilaporkan, Ferry telah melakukan penekanan dengan menggunakan kepalanya, sehingga mengakibatkan Melinda mengalami pendarahan di bagian hidung.

“Kalau dari keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor, menekan hidungnya sampai berdarah. Pakai kepala, ditekan bukan dibenturkan,” ujarnya.

Peristiwa itu terjadi di dalam kamar hotel, sehingga saat kejadian tidak ada saksi. Dalam kondisi terluka, ibu dari Verrel Bramastya itu berlari keluar kamar dan menemui pegawai hotel yang tengah melintas di luar kamar.