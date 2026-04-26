Venue Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju Dibanjiri Karangan Bunga: Ada Bahlil hingga Seskab Teddy

Area Hotel Raffles Jakarta, Kuningan, yang akan menjadi saksi bisu pernikahan pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju, tampak dibanjiri karangan bunga, Minggu (26/4/2026).

Pantauan Inilah.com, karangan bunga itu berjejer di pintu masuk area gedung, hingga jalan yang terletak di belakang Hotel Raffles Jakarta. Seluruh karangan bunga berisi kalimat ucapan selamat atas pernikahan El dan juga Syifa.

Tidak hanya didominasi oleh rekan sesama figur publik, kiriman bunga tersebut juga datang dari jajaran elit pejabat negara, termasuk para menteri Kabinet Merah Putih.

Tampak di antaranya kiriman dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita serta Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani. Tak ketinggalan, Sekretaris Kabinet RI, Teddy Indra Wijaya, juga turut mengirimkan ucapan serupa.

Menjelang momen sakral putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty tersebut, atmosfer di sekitar lokasi acara kian terasa hidup.

Sejak pagi hari, hiruk-pikuk persiapan di area lobi hotel sudah terlihat sangat intens. Sejumlah tamu yang terdiri dari lingkaran keluarga dekat, kolega artis, hingga tokoh-tokoh penting tanah air mulai berdatangan memadati area penyambutan.

Mengingat banyaknya tokoh besar yang hadir, sistem pengamanan di Hotel Raffles Jakarta pun diberlakukan secara berlapis. Berdasarkan pantauan di lapangan, petugas keamanan telah melakukan sterilisasi ketat di sejumlah titik strategis guna menjaga kondusivitas acara.

Pengetatan ini dilakukan bukan tanpa alasan. Kabar mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam momen bersejarah El dan Syifa membuat protokol keamanan ditingkatkan ke level tertinggi demi kelancaran prosesi.

Pesan Dalam Maia Estianty untuk Syifa Hadju: Sering-sering Peluk El Rumi, tapi yang Lama Ya

Momen siraman pasangan selebriti yang akan menginjak kehidupan rumah tangga, El Rumi dan Syifa Hadju dilingkupi suasana haru. Ibunda El, Maia Estianty juga tak kuasa menahan air matanya.

Ya, dalam prosesi sakral yang berlangsung, Jumat (24/4/2026), Maia tampak mengungkit sejumlah luka lama ketika dia tidak bisa tinggal bersama El lantaran perceraiannya dengan Ahmad Dhani.

"Di usiamu yang baru 8 tahun, kita bahkan harus berpisah, tapi berpisah untuk sementara waktu itu sayang," kata Maia dengan suara bergetar.

Perpisahan itu lantas membuat Maia merasa pilu. Hari-harinya terasa berat, namun ia tetap ikhlas dan terus berusaha menjadi seorang ibu meski tak bisa memeluk sang anak.

"Dari hari-hari itu, bunda belajar menjadi ibu yang tidak bisa memeluk kamu setiap hari sampai sekarang," katanya.

Selain menceritakan masa lalu tersebut, Maia juga tak lupa menitipkan pesan kepada sang calon menantu, Syifa Hadju. Secara spesifik, Maia meminta Syifa untuk sering-sering memeluk El.

"Untuk Syifa yang sedang tidak berada di sini, Bunda titipkan El Rumi yang dulu mungkin Bunda tidak selalu bisa memeluknya setiap hari," ujar Maia.

"Pesan untuk Syifa untuk selalu memeluk El, sering-sering dan yang lama ya. Lebih lama dari yang pernah Bunda lakukan karena Bunda tidak bisa melakukan itu sampai hari ini," tuturnya.