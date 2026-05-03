Video Amien Rais soal Seskab Teddy Disebut Masih Bisa Diakses Pakai VPN

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menyebut video pernyataan Amien Rais perihal orientasi seksual Sekretaris Kabinet Teddy Indra Jaya tidak dihapus dari kanal YouTube Amien Rais Official.

"Tidak dihapus sama sekali," kata Ridho, Minggu (3/5/2026).

Hanya saja, Ridho mengatakan, video berjudul 'JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL' itu baru bisa diakses menggunakan Virtual Private Network (VPN).

"Buktinya, video tersebut masih bisa diakses menggunakan vpn. Video tersebut dibatasi di Indonesia atas keluhan hukum dari pemerintah (lihat tangkapan layar)," ucapnya.

Ridho juga memberikan hasil tangkapan layar (screenshot) yang menampilkan video berjudul 'JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL' sebelum diputar.

Sebelumnya, Partai Ummat menyatakan tetap mendukung Amien Rais yang sedang menjadi sorotan usai video tentang orientasi seksual Seskab Teddy viral.

"Kita 1.000 persen mendukung pernyataan Pak Amien Rais, karena yang beliau sampaikan sesungguhnya adalah keresahan di masyarakat yang sudah meluas," kata Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, Minggu (3/5/2026).

Sebelumnya, Amien Rais sempat mengunggah video di kanal YouTube Amien Rais Official tentang hubungan antara Presiden Prabowo Seskab Teddy. Dalam video berjudul 'JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL' itu, Amien Rais berbicara mengenai orientasi seksual Seskab Teddy. Pernyataan Amien itu sampai memicu kontroversi di publik.

Pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga sudah menelusuri keaslian videonya. Hasilnya, Komdigi memastikan bahwa video dimaksud memang diunggah oleh kanal YouTube resmi Amien Rais.

"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Video tersebut diunggah oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat," kata Menkomdigi, Meutya Hafid, dalam postingan Instagram @kemkomdigi, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Namun pada pukul 19.00 WIB, Sabtu (2/5/2026), di kanal YouTube Amien Rais Official tidak ada lagi video berjudul 'JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL'. Video paling baru yang upload kanal tersebut justru berjudul 'YANG PALING DITAKUTI JOKOWI'.