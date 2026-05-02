Video Amien Rais soal Seskab Teddy Hilang dari YouTube

Amien Rais sempat mengunggah video di kanal YouTube Amien Rais Official tentang hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Jaya. Namun kini video tersebut hilang dari kanal YouTubenya.

Dalam video berjudul 'JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL' itu, Amien Rais berbicara mengenai orientasi seksual Seskab Teddy. Pernyataan Amien itu sampai memicu kontroversi di publik.

Dilihat inilah.com, pukul 19.00 WIB, Sabtu (2/5/2026), di kanal YouTube Amien Rais Official tidak ada lagi video berjudul 'JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL'. Video paling baru yang upload kanal tersebut justru berjudul 'YANG PALING DITAKUTI JOKOWI'.

Pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga sudah menelusuri keaslian videonya. Hasilnya, Komdigi memastikan bahwa video dimaksud memang diunggah oleh kanal YouTube resmi Amien Rais.

"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Video tersebut diunggah oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat," kata Menkomdiguli, Meutya Hafid, dalam postingan Instagram @kemkomdigi, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Selain itu, Meutya juga memastikan pihaknya akan bertindak lebih jauh sesuai hukum yang berlaku.

"Komdigi akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Siapapun yang membuat dan ikut mendistribusikan dan/atau mentransmisikan video tersebut secara sadar telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A dan Pasal 28 (2)," terangnya.

Selain Menkomdigi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, juga ikut merespons postingan video Amien Rais dimaksud.

Qodari menjelaskan dari mana Amien Rais bisa menyimpulkan orientasi seksual Seskab Teddy.

“Kenapa korban dari hoax, karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskab Letkol Teddy itu adalah gay adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi judul lagu berjudul ‘Aku Bukan Teddy’ yang dianggap Pak Amien Rais bahwa yang menyanyikan itu adalah Ibu Titiek,” kata Qodari mengutip akun Instagram @totalpolitik di Jakarta, Sabtu (2/4/2026).

