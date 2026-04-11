Video Injak Al Quran Viral, Dua Orang Terduga Pelaku Ditangkap Polisi

Sabtu, 11 April 2026 - 12:11 WIB

Kepolisian Resor (Polres) Lebak mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam kasus penistaan agama setelah video aksi menginjak Al Quran beredar luas di media sosial.

Kasi Humas Polres Lebak Iptu Mustafa mengatakan, kedua terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

"Pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan petugas kepolisian," kata Mustafa kepada wartawan di Lebak, Sabtu (11/4/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi menyusul beredarnya video yang memicu keresahan.

Menurut Mustafa, kepolisian akan bertindak tegas terhadap setiap perbuatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, terlebih jika berkaitan dengan isu sensitif seperti agama.

"Kami bergerak cepat dan tegas dengan mengamankan kedua terduga pelaku penistaan agama dan kini dalam proses pemeriksaan secara intensif," kata Mustafa.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu (8/4) di Kampung Polotot Selatan, Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.

Kasus ini bermula dari dugaan pencurian di sebuah salon milik salah satu terduga pelaku berinisial NR, dengan MT sebagai pihak yang dituduh.

Karena tidak mendapatkan pengakuan, NR diduga memaksa MT untuk bersumpah dengan cara menginjak Al Quran. Aksi tersebut kemudian direkam dan disebarkan hingga menjadi viral.

Dampak dari peristiwa itu memicu reaksi keras di tengah masyarakat dan berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban.

Merespons kondisi tersebut, Polres Lebak segera mengamankan kedua terduga pelaku untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

“Kami pastikan penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, transparan dan tuntas," katanya.