Vidi Aldiano Curhat Jadi Cancer-Warrior Selama 3 Tahun: Sudah Menyebar ke Beberapa Titik

Kabar mengejutkan datang dari salah satu publik figur sekaligus musisi ternama Vidi Aldiano yang mengaku sudah jadi penyintas kanker selama tiga tahun belakangan.

Pengakuan itu terkuak usai sosok yang akrab disapa Vidi curhat dalam sebuah unggahannya di Instagram pada Senin (18/9/2023).

Kanker yang telah hinggap di tubuhnya selama tiga tahun membuat Vidi harus menjalani perawatan intensif setiap tiga minggu.

Selain itu, Vidi juga memberi tahu bahwa kanker telah menyebar ke beberapa titik di tubuhnya.

"Mungkin banyak yang belum tahu bahwa tahun lalu, titipan Tuhan berupa kanker ini sudah menyebar ke beberapa titik, sehingga mengharuskan gue akhirnya punya appointment spa day ini tiap 3 minggu," ungkap Vidi dalam Instagramnya @vidialdiano.

Seiring waktu berjalan, pemilik lagu bertajuk Status Palsu ini mengaku sudah mulai berdamai dan mensyukuri segala pemberian tuhan Yang Maha Kuasa.

"Selama gue masi diberikan kekuatan untuk melawan penyakit ini, gue enggak boleh cupu. Gue harus terus bisa living my life, dan bonusnya semoga terus bisa berkarya untuk bisa kasih senyuman ke kalian semua," ucap Vidi.

Sosok yang juga kerap menghiasi layar televisi sebagai penyanyi solo pria ini berharap dapat menikmati hidup lebih baik tanpa terganggu dengan kanker yang ia derita. Vidi juga mengisyaratkan akan terus memberikan hiburan bagi masyarakat Tanah Air dengan karya-karya terbarunya.

"Wish me luck! #VidiComeback2023 sudah ada di depan mata. Gue harus sehat dan kuat, supaya bisa bikin kalian bangga sama karya terbaru gue! Love you all!," tulis Vidi.

Unggahan Vidi pun menuai beragam reaksi dari warganet. Tak terkecuali para artis yang memberikan pesan semangat kepada Vidi di kolom komentar.

"Loe kuat, banyak yang sayang sama loe! Termasuk gue," tulis Prilly Latuconsina mengomentari unggahan Vidi.

Hal senada juga disampaikan Tasya Kamila. Ia mendoakan agar rekan seperjuangannya di dunia hiburan dapat diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Vidi semangat, semoga Allah selalu berikan kekuatan supaya loe kuat jalanin semua treatment dan ikhtiar untuk sembuh dan Allah kasih kesembuhan menyeluruh," tulis Tasya.