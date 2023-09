Vietnam vs Indonesia, Garuda Muda Diberondong Tiga Gol Tanpa Balas

Timnas Indonesia U-23 harus mengakui keunggulan tuan rumah Vietnam 3-0 dalam laga pembuka Grup A SEA Games 2021.

Bertanding Stadion Viet Tri, Phu Tho, Jumat (6/5/2022), Marc Klok dan kawan-kawan tak berkutik sepanjang pertandingan dan lebih sering menahan gempuran pemain-pemain Vietnam.

Tiga gol The Golden Star masing-masing dicetak Linh Nguyen Tien, Dung do Hung dan Do le Van tanpa mampu sekalipun dibalas skuad Garuda muda.

Dengan hasil ini, pasukan Shin Tae-yong harus puas menempati urutan terbawah dengan koleksi 0 poin hasil dari 1 pertandingan.

Meski tampil dengan skuad inti seperti Marc Klok, Egy hingga Ricky Kambuaya serta Fachruddin Aryanto, tak banyak membuat perubahan di lapangan.

Sejak menit awal, lini pertahanan Indonesia terus di uji oleh pasukan Park Hang-seo.

Namun hingga 45 menit pertandingan berjalan, gawang Adi Satrio masih aman dari kebobolan.

Babak kedua berjalan 10 menit, gawang Garuda muda harus kebobolan lewat Tien Linh usai menerima umpan terobosan dari rekannya. Gol 1-0 Vietnam memimpin.

Unggul satu gol, The Golden Star tak mengendurkan tempo serangan. Hasilnya, dua gol tercipta dalam tempo singkat.

Masing-masing gol dari Gung do Hung serta Do le Van membuat skor berubah jadi 3-0. Keunggulan Vietnam pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Alhasil Garuda muda harus menelan pil pahit di laga perdana SEA Games 2021.

Selanjutnya, Timnas akan kembali berlaga melawan Timor Leste (10/5/2022), Filipina (13/5/2022) dan terakhir melawan Myanmar (15/5/2022).

Timnas Indonesia harus menyapu bersih tiga laga sisa jika ingin mengamankan tiket semifinal SEA Games 2021 dan melanjutkan target meraih emas SEA Games cabor sepak bola.