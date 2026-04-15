Viktor Axelsen Resmi Pensiun, Cedera Punggung Akhiri Karier Legendaris

Ukuran Font Kecil Besar

Tunggal putra Denmark, Viktor Axelsen, resmi mengumumkan pensiun dari dunia bulu tangkis profesional pada usia 32 tahun. Keputusan tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada 15 April 2026, menandai akhir dari karier salah satu pemain paling dominan dalam satu dekade terakhir.

Axelsen menyebut faktor utama di balik keputusan ini adalah masalah cedera punggung yang berkepanjangan. Kondisi tersebut dinilai tidak lagi memungkinkan dirinya untuk berlatih dan bertanding di level tertinggi.

“Karena masalah punggung yang terus-menerus saya alami, saya tidak lagi mampu bertanding dan berlatih di level tertinggi,” tulis Axelsen.

Perjuangan Axelsen untuk mempertahankan karier sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Ia menjalani operasi endoskopi pada April 2025 dan mencoba berbagai metode pemulihan, mulai dari suntikan medis, fisioterapi, hingga penyesuaian program latihan. Namun, upaya tersebut tidak memberikan hasil optimal.

Tim medis kemudian menyarankan agar ia memprioritaskan kesehatan jangka panjang dibandingkan memaksakan kembali ke kompetisi elite. Rekomendasi tersebut menjadi titik balik yang akhirnya membuat Axelsen memutuskan pensiun.

Secara prestasi, Axelsen meninggalkan warisan besar dalam dunia bulu tangkis. Ia mencatatkan diri sebagai peraih dua medali emas Olimpiade secara beruntun, yakni di Tokyo 2020 dan Paris 2024. Pencapaian tersebut menempatkannya sejajar dengan legenda Lin Dan sebagai pemain tunggal putra yang mampu mempertahankan gelar Olimpiade.

Selain itu, Axelsen juga mengoleksi dua gelar juara dunia pada 2017 di Tokyo dan 2022 di Glasgow. Ia juga mendominasi berbagai turnamen BWF World Tour, khususnya di level Super 1000, dalam beberapa musim terakhir.

Keputusan pensiun tanpa pertandingan perpisahan diakui Axelsen sebagai hal yang berat. Namun, ia menegaskan tetap merasa puas dengan perjalanan karier yang telah dijalani.

“Walau ini adalah perpisahan untuk Viktor Axelsen sebagai pemain, saya tidak benar-benar meninggalkan olahraga ini. Saya akan selalu hadir, apapun keadaannya,” ujarnya.

Pensiunnya Axelsen menandai berakhirnya era salah satu rival utama di sektor tunggal putra dunia. Kepergiannya dari panggung kompetitif juga membuka peta persaingan baru di level elite, yang selama ini didominasi oleh konsistensi dan standar tinggi yang ia tetapkan.