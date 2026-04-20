Vinales Absen di MotoGP Spanyol

Red Bull KTM Tech3 mengonfirmasi pembalapnya Maverick Vinales absen pada balapan MotoGP Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, 24-26 April.

Pembalap berjuluk Top Gun tersebut harus menepi dari lintasan karena masih dalam proses penyembuhan setelah menjalani operasi pada akhir Maret 2026.

"Hal yang paling penting bagi kami adalah pemulihan Maverick. Berhentinya grand prix cukup lama dalam kalender telah memungkinkan dia memperoleh waktu berharga untuk fokus pada rehabilitasinya. Saya berharap dia hanya akan melewatkan satu balapan ini," ujar Manajer Tim Red Bull KTM Tech3 Nicolas Goyon dikutip dari laman resmi MotoGP, Senin.

Absennya Vinales membuat Red Bull KTM Tech3 hanya akan menurunkan satu pembalap di Jerez yakni Enea Bastianini.

Hal itu karena pembalap cadangan mereka yakni Pol Espargaro, yang seharusnya mengisi posisi Vinales, juga mengalami cedera di bagian tangan selama jeda kompetisi.

"Disayangkan juga bahwa Pol, pembalap cadangan kami, mengalami cedera selama periode ini," kata Nicolas Goyon.

Meski tanpa satu slot pembalap, CEO Red Bull KTM Tech3 Guenther Steiner optimistis bisa berbicara banyak mengingat tren positif yang dilakukan oleh Enea pada seri terakhir di Sirkuit Austin.

"Positifnya adalah Enea datang pada akhir pekan ini dengan momentum yang baik setelah Austin, dan itu memberi kami sesuatu yang kuat untuk dibangun saat kami menuju serangkaian balapan di Eropa musim ini," tutur Guenther Steiner.