Viral Aksi Nekat Pria "Nangkring" di Kap Mobil Merah di Grogol, Begini Kronologinya

Media sosial dihebohkan dengan rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi berbahaya seorang pria di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Tanpa rasa takut, pria tersebut nekat bergelantungan di kap sebuah mobil merah yang tengah melaju, memicu kepanikan sekaligus kemacetan parah di lokasi kejadian.

Kronologi Kejadian

Dalam video viral tersebut, tampak seorang pria mengenakan baju hitam dan celana pendek dalam posisi tengkurap memeluk kap mesin mobil.

Sambil memegang ponsel di satu tangan, tangan lainnya terlihat masuk ke dalam celah jendela mobil merah yang bergerak tersebut.

Saksi mata di lokasi sempat mendengar pria itu berteriak histeris, “Woi, maling!” berkali-kali.

Suara teriakan tersebut diiringi riuh bunyi klakson dari pengendara lain yang merasa terganggu sekaligus penasaran dengan drama yang terjadi di depan mata mereka.

Mobil sempat berhenti sesaat, namun ketegangan tidak mereda hingga memicu kemacetan panjang di sekitar area Mal Taman Anggrek.

Respons Kepolisian

Menanggapi viralnya video tersebut, Kapolsek Grogol Petamburan, AKP Reza Aditya, mengonfirmasi adanya peristiwa tersebut. Namun, hingga Sabtu (2/5/2026), polisi menyebutkan belum ada laporan resmi dari pihak manapun.

"Saat ini belum ada laporan masuk. Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak keamanan kawasan setempat untuk mendalami kronologi pastinya," ujar Reza kepada awak media.

Di sisi lain, Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan, menyatakan bahwa timnya sudah turun ke lapangan untuk melakukan olah TKP.

Sayangnya, saat polisi tiba, baik pria yang bergelantungan maupun pengemudi mobil merah tersebut sudah meninggalkan lokasi."Dua pihak yang berkonflik sudah tidak ada di TKP. Kami sedang mengumpulkan keterangan saksi, termasuk berkoordinasi dengan pihak manajemen Taman Anggrek yang mungkin melihat langsung," kata Alexander.

Hingga saat ini, polisi masih berupaya mencari tahu identitas pria berbaju hitam tersebut serta alasan di balik aksinya yang nekat.

Belum bisa dipastikan apakah kasus ini murni pencurian (sesuai teriakan pria tersebut) atau ada motif perselisihan pribadi lainnya.

Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi lebih lanjut atau mengenal sosok di dalam video tersebut untuk segera melapor guna memperlancar proses penyelidikan.