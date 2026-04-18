Viral Grup Facebook Gay di Lebak, Polisi 'Gercep' Cari Sang Admin

Kepolisian mulai melakukan penyelidikan terkait kemunculan konten-konten asusila khususnya penyimpangan seksual sesama jenis (gay) di wilayah Kabupaten Lebak, Polres Lebak, Banten.

Polres Lebak saat ini masih menelusuri pemilik akun yang sudah meresahkan warga tersebut.

Kasihumas Polres Lebak IPTU Moestafa Ibnu Syafir menyampaikan pihaknya sedang menindaklanjuti informasi yang viral di media sosial terkait adanya grup Facebook (FB) yang diduga menjadi wadah komunikasi sesama jenis (gay).

"Saat ini kami sedang melakukan pendalaman dan penelusuran, termasuk mengidentifikasi akun-akun yang terlibat serta konten yang dibagikan di dalam grup tersebut,” ujar Moestafa seperti dikutip, Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam grup tersebut terdapat percakapan dan aktivitas yang diduga mengarah pada interaksi yang melanggar norma kesusilaan.

Menurut dia, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran hukum, baik terkait penyebaran konten asusila maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, kepolisian akan menindaklanjuti sesuai prosedur.

“Kami akan mendalami apakah terdapat unsur pelanggaran hukum, seperti penyebaran konten asusila, eksploitasi, atau pelanggaran lainnya. Jika ditemukan, tentu akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Moestafa mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi atau berpotensi melanggar hukum.

Ia juga meminta masyarakat segera melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan melalui layanan call center 110 yang bebas pulsa.