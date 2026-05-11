Viral Halangi Ambulans Kaya Jagoan, Pria di Depok Ini Akhirnya Ditangkap

Pelaku berinisial ML diamankan setelah diduga merusak dan menghalangi ambulans yang hendak menjemput korban kecelakaan. (Foto: Tangkapan Layar/Instagram).

Ukuran Font Kecil Besar

Polres Metro Depok menangkap seorang pria berinisial ML terkait aksi perusakan dan penghalangan ambulans di kawasan Sukmajaya, Depok. Peristiwa tersebut terjadi saat ambulans hendak menjemput korban kecelakaan lalu lintas.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebut pelaku telah diamankan di kediamannya.

"Benar, pelaku diamankan di Jalan Jati Raya No.16 RT.002 RW.008 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok," katanya, Senin (11/5/2026).

Insiden bermula pada Minggu (10/5) sekitar pukul 11.18 WIB di Jalan Moch Nail, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya. Saat itu, ambulans yang dikemudikan korban tengah dalam perjalanan untuk menjemput korban kecelakaan.

Namun, saat meminta jalan, pelaku tidak memberikan akses sehingga memicu adu argumen di lokasi.

"Pada saat ambulan yang dikendarai korban ingin menjemput korban laka lantas dan meminta jalan kepada pelaku, pelaku tidak bersedia dan sempat terjadi serta terjadi perdebatan antara korban dan pelaku," katanya.

Situasi kemudian memanas hingga pelaku menendang kendaraan ambulans. Akibatnya, bagian bumper depan sebelah kiri mengalami kerusakan.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku. Tim gabungan Resmob dan Jatanras akhirnya menangkap ML pada Minggu malam sekitar pukul 22.50 WIB di rumahnya di kawasan Cilodong.

"Selanjutnya pelaku, saksi, dan barang bukti motor yang digunakan pelaku diamankan dan dibawa ke Mapolres Depok guna ditindaklanjuti," kata Made.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengrusakan dan penghancuran barang.

Sebelumnya, video kejadian tersebut sempat viral di media sosial Instagram melalui akun @jabodetabek24info. Dalam unggahan itu terlihat pelaku diduga mengancam sopir ambulans.

"Pada saat kejadian, kami baru keluar dari kantor untuk menjemput pasien. Karena jalur yang dilalui merupakan jalan kecil di lingkungan warga, kami hanya menyalakan jumper (lampu rotator) dan tidak membunyikan sirine. Kami memang membiasakan tidak menyalakan sirine di area tersebut agar tidak mengganggu warga sekitar," tulis akun tersebut.

Akun tersebut juga menyebut pelaku tidak terima dengan penggunaan lampu rotator oleh ambulans. Meski sudah dijelaskan bahwa kendaraan tengah menuju pasien, pelaku disebut tetap tidak percaya.

"Karena itu, kami meminta bapak tersebut untuk ikut bersama kami menjemput pasien agar beliau dapat memastikan sendiri," tulis akun tersebut.