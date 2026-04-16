Viral Live Asusila Wanita Muda di Aceh Bikin Geger, Polisi Langsung Turun Tangan

Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh memintai keterangan saksi terkait video bermuatan asusila viral di media sosial di Banda Aceh, Kamis (16/4/2026). (Foto: Antara/HO-Bidhumas Polda Aceh)

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh menyelidiki kasus video siaran langsung (live) media sosial diduga bermuatan asusila di platform TikTok yang viral dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan penyelidikan kasus itu dilakukan sebagai respons cepat Sub Direktorat Siber Ditreskrimsus Polda Aceh atas beredarnya konten mengandung unsur asusila di ruang digital tersebut.

"Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Aceh sedang menyelidiki kasus video mengandung asusila yang disiarkan langsung melalui media sosial. Dalam penyelidikan ini, penyidik juga memeriksa anak perempuan di bawah umur," katanya di Banda Aceh, Kamis (16/4/2026).

Joko menyebutkan pemeriksaan anak tersebut sebagai saksi, dengan pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Aceh.

"Dalam pemeriksaan, anak tersebut dimintai klarifikasi terkait konten siaran langsung yang sempat viral dan diduga melanggar norma kesusilaan," kata Joko.

Anak tersebut, kata Joko, menyatakan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan secara jujur terkait video tersebut.

Dia menyebutkan anak perempuan itu mengakui dan memahami alasan dirinya dimintai keterangan penyidik, yakni terkait aktivitas siaran langsung melalui akun TikTok miliknya yang menjadi perhatian publik.

Menurut dia, kasus tersebut ditangani berdasarkan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Saat ini, kata Joko, anak tersebut dititipkan sementara selama 14 hari di rumah aman milik UPTD PPA Provinsi Aceh. Si anak juga mendapatkan pendampingan dan perlindungan.

"Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan perlindungan terhadap anak, sekaligus memastikan proses hukum tetap berjalan secara profesional dan humanis," katanya.

Menurut Joko, maraknya konten negatif di ruang digital berpotensi merusak nilai sosial serta berdampak luas, khususnya bagi generasi muda.

Polda Aceh berkomitmen menangani setiap laporan maupun temuan pelanggaran hukum di ruang digital secara profesional, transparan, dan proporsional.

"Kami mengimbau masyarakat, khususnya pengguna media sosial, untuk lebih bijak dalam membuat maupun menyebarkan konten. Gunakan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Hindari konten yang melanggar norma hukum dan kesusilaan," kata Joko.