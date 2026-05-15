Viral Main Gim dan Merokok saat Bahas Stunting, Kader Gerindra Kena Teguran Keras

Anggota DPRD Jember Ahmad Syahri As Sidiqi bersama Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim saat mengikuti sidang kehormatan Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat (15/5/2026). (Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi)

Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menjatuhkan sanksi teguran keras dan terakhir kepada Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jember Ahmad Syahri As Sidiqi. Sanksi diberikan setelah aksinya merokok dan bermain gim di ponsel saat rapat pembahasan stunting viral di media sosial.

Ketua Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra Fikrah Auliaurrahman mengatakan Ahmad Syahri dinilai terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Majelis Kehormatan Partai Gerindra pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 telah memeriksa pengadu, teradu, serta saksi dan bukti-bukti, memutus permasalahan pelanggaran AD/ART Partai Gerindra," kata Fikrah di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Fikrah menegaskan sanksi yang dijatuhkan merupakan peringatan terakhir. Jika kembali melakukan pelanggaran, Ahmad Syahri terancam diberhentikan sebagai anggota DPRD Jember.

Sementara itu, anggota Majelis Kehormatan Yunico Syahrir mengungkapkan Ahmad Syahri dinilai melanggar tujuh pasal dalam AD/ART Partai Gerindra.

Salah satu pasal yang dilanggar yakni Pasal 16 ayat 2 AD terkait kewajiban menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Partai Gerindra.

Selain itu, Syahri juga dianggap melanggar Pasal 16 ayat 3 AD dan Pasal 67 ayat 5 AD mengenai sumpah kader untuk tunduk terhadap ideologi dan disiplin partai serta menjaga kehormatan dan kekompakan partai.

Dia juga disebut melanggar Pasal 68 AD terkait sikap kader yang harus bertindak sopan, disiplin, dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari.

Tak hanya itu, Majelis Kehormatan juga menilai Ahmad Syahri melanggar Pasal 2 ayat 1 ART tentang kewajiban mematuhi seluruh AD/ART partai.

Kemudian Pasal 2 ayat 2 ART mengenai kepatuhan terhadap keputusan kongres dan peraturan partai, serta Pasal 2 ayat 4 ART terkait kewajiban membela kepentingan partai dari tindakan yang dapat merugikan partai.

"Apabila di kemudian hari saudara Ahmad Syahri Assidiqi SE kembali melakukan pelanggaran, maka akan langsung dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember," kata Fikrah.

