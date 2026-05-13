Viral Merokok di Ruang Rapat, Anggota DPRD Jember akan Jalani Sidang Etik Mahkamah Partai

Wakil Ketua Umum (Waketum) sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan pihaknya akan memanggil Anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Sidiqi, yang tengah menjadi sorotan publik karena bermain game sambil merokok saat sedang rapat Komisi D DPRD Jember.

"(Dipanggil) hari Jumat di DPP, di Mahkamah Partai," ungkap Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Saat ditanya lebih lanjut, bagaimana respons partainya sejauh ini dengan kadernya tersebut, ia enggan menanggapi dan lebih menunggu dialog di forum mahkamah partai tersebut.

"Iya makanya disidang di mahkamah partai," jelasnya.

Sebagai informasi, untuk menindaklanjuti pemberitaaan di media massa terkait sikap Achmad yang bermain game saat sedang mengikuti rapat, Mahkamah Partai telah mengirim surat panggilan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan nomor 05-012/A/MK-GERINDRA/2026.

"Merujuk pemberitaan di media masa dan sosial media yang viral pada tanggal 12 Mei 2026 terkait pemberitaan legislator Gerindra Jember main game dan merokok saat rapat stunting," bunyi surat yang diteken oleh Habiburokhman pada Rabu (13/5/2026).

Pemeriksaan ini akan dilakukan pada Jumat (15/5) pukul 14.00 WIB di DPP Partai Gerindra yang berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.

"Sesuai rujukan tersebut di atas, kami memanggil Saudara untuk hadir dengan membawa saksi dan bukti pada Pemeriksaan Majelis Kehormatan pada Jumat, 15 Mei 2026. Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon berkenan hadir dan tidak diwakilkan," tegasnya.