Viral Tentara Israel Rusak Patung Yesus di Lebanon, IDF Buka Suara

Sebuah insiden vandalistik yang melibatkan oknum militer Israel (IDF) di Lebanon selatan mendadak viral dan memicu gelombang kecaman. Seorang tentara Israel tertangkap kamera merusak patung Yesus Kristus di Desa Debl, sebuah wilayah pemukiman warga Kristen di Lebanon selatan.

Dalam foto yang beredar luas tersebut, sang prajurit terlihat menggunakan palu godam untuk menghantam bagian kepala patung Yesus yang telah terjatuh dari salibnya. Lokasi kejadian dipastikan berada di Desa Debl, area yang berada di dekat perbatasan Lebanon-Israel.

Pemerintah kota Debl telah mengonfirmasi bahwa patung tersebut memang berada di wilayah mereka. Meski begitu, otoritas setempat belum bisa memastikan sejauh mana kerusakan total yang dialami simbol suci tersebut.

Respons Militer Israel: 'Sangat Serius'

Merespons kegaduhan tersebut, militer Israel akhirnya memberikan pernyataan resmi. Melansir pembaruan dari AFP, pihak Israel membenarkan bahwa foto tersebut asli dan pelakunya adalah salah satu personel mereka yang tengah beroperasi di Lebanon selatan.

Pihak IDF menyatakan bahwa mereka memandang insiden ini dengan 'sangat serius'. Perilaku prajurit tersebut dinilai sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung oleh militer Israel.

"Setelah menyelesaikan pemeriksaan awal, dipastikan bahwa foto tersebut menggambarkan seorang tentara IDF yang beroperasi di Lebanon selatan," bunyi pernyataan resmi militer Israel.

Saat ini, kasus tersebut tengah diselidiki oleh Komando Utara dan ditangani melalui rantai komando militer. "Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat," tambah pihak militer tanpa merinci bentuk sanksi yang akan diberikan.

Ketegangan di Tengah Gencatan Senjata

Insiden ini mencuat di tengah situasi keamanan yang masih rapuh di Lebanon selatan. Sebagaimana diketahui, Lebanon terseret ke dalam pusaran perang Timur Tengah sejak Maret lalu, dipicu oleh aksi saling serang antara Hizbullah dan militer Israel.

Meski kesepakatan gencatan senjata antara kedua negara sudah mulai berlaku sejak Jumat pekan lalu, pasukan darat Israel dilaporkan masih bersiaga di sejumlah wilayah di Lebanon selatan.

Pihak militer Israel mengklaim kini tengah berupaya melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan patung Yesus tersebut ke tempat asalnya sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan oknum personelnya.