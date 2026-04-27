Viral Wasit VAR 'Menghilang' saat Persiba Vs PSS di Championship, I.League Buka Suara

Direktur Utama I.League atau PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus saat meluncurkan secara resmi BRI Super League pada Minggu (3/8/2025).(Foto: inilah.com/Harris Muda)

Operator kompetisi Championship 2025/2026, I.League akhirnya memberikan klarifikasi terkait viralnya tayangan ruang VAR (Video Assistant Referee) yang terlihat kosong dalam laga Persiba Balikpapan kontra PSS Sleman.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Batakan, Minggu (26/4/2026), berakhir imbang 1-1. Namun sorotan justru tertuju pada potongan siaran yang memperlihatkan ruang VAR tanpa petugas atau operator.

Sehari berselang, Senin (27/4/2026), I.League menegaskan tidak ada kesalahan prosedur dalam operasional VAR pada pertandingan tersebut. Proses pengambilan keputusan disebut berjalan normal tanpa kendala.

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menjelaskan seluruh perangkat dan personel VAR, termasuk VAR, AVAR, dan Replay Operator (RO), berada di posisi masing-masing sepanjang laga.

Ia menyebut tampilan ruang kosong dipicu gangguan teknis pada sistem siaran, sehingga visual yang muncul tidak sesuai kondisi sebenarnya atau real time.

"I.League memastikan bahwa seluruh proses VAR berjalan sesuai standar dan protokol yang berlaku. Tidak ada kendala dalam operasional pengambilan keputusan di lapangan," ujar Ferry Paulus.

"Terkait tayangan yang beredar, kami mengidentifikasi adanya system error pada sisi penayangan sehingga visual yang muncul tidak merepresentasikan kondisi real-time di ruang VAR," lanjutnya.

Ia menambahkan setiap proses on-field review tetap dilakukan melalui koordinasi penuh antara wasit di lapangan dan tim VAR di ruang kontrol. Sistem komunikasi serta alur kerja berjalan normal sesuai regulasi kompetisi.

"I.League berkomitmen menjaga integritas kompetisi dan memastikan penggunaan teknologi VAR dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel," tuturnya.

Insiden yang memicu polemik terjadi tepatnya pada menit ke-50 saat wasit Naufal Aditya melakukan pengecekan VAR menyusul pelanggaran keras pemain Persiba, Rical Vieri, terhadap penggawa PSS, Frederic Injai.

Awalnya, Naufal hanya mengeluarkan kartu kuning. Namun, komunikasi dari asisten wasit mengindikasikan potensi kartu merah, sehingga dilakukan peninjauan ulang melalui VAR.

Proses berjalan normal saat komunikasi berlangsung melalui headset. Kejanggalan muncul ketika wasit menuju monitor di pinggir lapangan. Sayangnya, di saat bersamaan, siaran langsung menampilkan ruang VAR yang terlihat kosong, memicu kebingungan penonton.

Pasca-momen itu, wasit pun mengubah keputusannya. Dia membatalkan kartu kuning untuk Rical Vieri, dan langsung menggantinya dengan kartu merah. Alhasil, Persiba Balikpapan harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-50.