Viralkan VCS, Clara Shinta Disomasi Rp10,7 Miliar Teman Wanita Sang Suami

Selebgram Clara Shinta harus menghadapi gugatan somasi dari seorang perempuan bernama Indah Rahmadani, yang diduga merupakan selingkuhan suaminya, Muhammad Alexander Assad, pasca dirinya memviralkan video call sex (VCS).

Somasi ini ditenggarai karena viralnya skandal tersebut mengakibatkan Indah mengalami guncangan psikis dan kehilangan pekerjaan.

"Saya mendapatkan surat somasi dari saudari Indah dengan permintaan penggantian ganti atas psikisnya yang terganggu, dan terganggunya pekerjaan saudari Indah dengan nilai yang cukup fantastis Rp10,7 miliar," kata Clara di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Dia menyadari tindakannya mengunggah bukti VCS yang memperlihatkan bagian tak senonoh dari Indah, tidak benar dan tidak dapat dibenarkan.

Ia mengaku hal tersebut dilakukannya karena emosi yang tak terbendung, setelah melihat bukti perselingkuhan suaminya.

"Saya menyadari adanya tindakan untuk mengganti rugi tersebut muncul karena tindakan saya memposting. Namun, saya juga tidak akan mem-posting sesuatu kalau tidak ada tindak kejahatan yang terjadi," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Clara Shinta, Sunan Kalijaga mengingatkan bahwa tindakan yang dilakukan kliennya, sebagai reaksi atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan Indah dengan Lexa. Bahkan bila bicara mengenai kerugian, ia menilai kliennya justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

"Karena kalau bicara kerugian, tentunya klien kami yang paling merasakan kerugian itu. Kenapa? Karena klien kami mengalami satu rusaknya rumah tangganya, anak-anaknya terganggu, bahkan pekerjaannya juga terganggu," ungkapnya.