Volvo Trucks Indonesia Gelar Test Drive Perlihatkan Keunggulan Truk Teranyar

Setelah mengenalkan seri terbaru truk Volvo dan teknologinya secara digital pada September lalu, Volvo Trucks Indonesia bersama dengan entitas perusahannya --PT Wahana Inti Selaras, PT Indotruck Utama, dan PT Eka Dharma Jaya Sakti-- melanjutkan pengenalan truk teranyar mereka di Senayan Park, Jakarta, pada 16 November 2021.

Melalui acara bertajuk 'Volvo Trucks New Range-Made For You', para pengunjung dapat melihat langsung komponen truk terbaru seperti axle hingga isi dalam cabin dan merasakan pengalaman mengendarai truk terbaru dari Volvo.

"Acara ini menjadi puncak pengenalan produk terbaru Volvo Trucks di Indonesia setelah sebelumnya dikenalkan secara digital September lalu. Kami memberikan pengalaman baru bagi pelanggan untuk melihat secara langsung evolusi dari Volvo Trucks yang dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja," ujar Bambang Prijono, Presiden Director PT Wahana Inti Selaras, dalam keterangannya kepada Inilah.com, Rabu (24/11/2021).

Volvo Trucks Indonesia telah berkiprah di Indonesia sejak sekitar tahun 1980 dan dikenal andal beroperasi di segala medan serta segmen operasi, mulai dari logistik & distribusi, pertambangan, forestry, konstruksi, material handling angkutan berat.

Untuk pasar Indonesia, Volvo Trucks memperkenalkan generasi terbaru dari Volvo FM-FMX dan FH16 yang merupakan generasi keempat sejak pertama kali diperkenalkan di pasar pada tahun 1996. Generasi terbaru tersebut, menjawab kebutuhan pasar Indonesia dalam segi produktivitas, efisiensi dan keselamatan.

"Kami memastikan evolusi dari Volvo Trucks ini akan menawarkan lebih dari sekadar performa; evolusi yang diberikan Volvo Trucks akan memenuhi setiap kebutuhan bisnis anda untuk berbagai lini, mulai dari pertambangan hingga konstruksi," lanjut Bambang.

Direktur PT Eka Dharma Jaya Sakti, Pantas Sihombing, juga menyatakan peningkatan performa dan produktivitas adalah kunci utama dalam pengembangan truk baru Volvo. Ini dibuktikan dengan naiknya kapasitas axle hingga 38 ton dan penyempurnaan berbagai fitur yang dimiliki semua seri Volvo Trucks di Indonesia, yaitu FM, FMX, dan FH16.

"Peningkatan kualitas Volvo Trucks ini tidak hanya dari segi kapasitas berat tapi juga peningkatan volume. Ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, apalagi truk Volvo banyak bekerja di area pertambangan dan medan berat lainnya," ujarnya.

Selain evolusi dari produktivitas, keamanan dan teknologi juga menjadi fokus utama Volvo Trucks dalam mengembangkan seri terbaru ini.

Berbagai fitur baru ditingkatkan oleh Volvo Trucks mulai dari peningkatan kluster instrument menjadi digital, pengaturan setir kemudi secara tilt dan telescopic, hingga berbagai fitur lainnya yang diperbaharui untuk memastikan pengemudi dapat mengoperasikan kendaraannya dengan optimal dan aman.

Baca Juga: Menjajal Mobil Impian di Area Test Drive GJAW 2023

Selain itu, sisi keamanan lain juga terdapat pada penyempurnaan pilar A, kaca kabin lebih tegak, profil jendela lebih rendah, sehingga meningkatkan visibilitas bagian bawah pengemudi sebesar 10 persen dan dapat mengurangi blind spot saat berkendara.

Secara keseluruhan disain baru exterior kabin yang mencakup lampu, kabin, grill, kaca kabin, dan jendela.

Chief Operating Officer PT Indotruck Utama Eka Lovyan menyatakan fitur keamanan merupakan teknologi andalan yang terus diperbaharui Volvo Trucks untuk meningkatkan keamanan pengemudi,

"Banyak fitur keamanan yang terus dikembangkan Volvo Trucks agar pengemudi merasa lebih aman dan nyaman saat berkendara, apalagi dengan kondisi pengemudi yang harus melakukan pekerjaannya selama berjam-jam, fatigue menjadi tantangan utama," ujar Eka.

"Selain teknologi dalam truk, kami juga memiliki platform yang mampu mengontrol dan mengakses semua layanan Volvo Trucks mulai dari performa truk hingga jadwal pemeliharaan rutin yaitu Volvo Connect. Ini memungkinkan pelanggan untuk memantau kondisi truknya secara rutin dan memastikan pengemudi bisa melakukan pekerjaannya dengan aman dan optimal," imbuhnya.

Baca Juga: Volvo Buses Luncurkan Lini Produksi Perakitan Lokal di Indonesia

Melalui dua entitas perusahaan, PT Eka Dharma Jaya Sakti dan PT Indotruck Utama, Volvo Trucks Indonesia menjangkau pasar Indonesia melalui 70 cabang dan job sites serta lebih dari 400 mekanik andal yang akan mendukung para pelanggan dalam mengoptimalkan performa truk.

"Kami ingin memastikan kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. Kami memberikan support berlapis mulai dari level regional service di Balikpapan hingga di level global karena produk yang baik harus memiliki layanan purna jual yang baik," tutup Bambang Prijono.