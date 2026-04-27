Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta Kembali Menguat, DPRD: Benahi Dulu Layanan Secara Menyeluruh

Sejumlah warga masih memanfaatkan moda transformasi TransJakarta meski kondisi haltenya sudah terbakar, Senin (1/9/2025).

Usulan kenaikan tarif Transjakarta kembali menguat di DPRD DKI Jakarta. Pimpinan dewan menilai penyesuaian tarif menjadi kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000 sebagai langkah wajar. Namun, kebijakan itu diminta tidak dilakukan terburu-buru tanpa perbaikan layanan secara menyeluruh.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani. Politikus asal Partai Gerindra itu menilai penyesuaian tarif merupakan hal wajar, mengingat tarif belum pernah naik sejak 2005 sementara biaya operasional terus meningkat.

"Pada prinsipnya, penyesuaian tarif layanan publik seperti Transjakarta memang sesuatu yang wajar, apalagi setelah lebih dari dua dekade tidak mengalami kenaikan," kata Rani dikutipdi Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Meski demikian, Rani mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak semata dilihat dari sisi biaya. Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan daya beli masyarakat sebagai pengguna utama transportasi publik.

"Kebijakan ini tidak bisa dilihat semata dari sisi biaya, melainkan harus mengutamakan kemampuan masyarakat," tambah Rani.

Ia pun kembali memberi catatan tegas bahwa peningkatan kualitas layanan harus menjadi prioritas sebelum tarif dinaikkan. Mulai dari ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, hingga integrasi antarmoda dinilai harus benar-benar optimal.

"Jangan sampai masyarakat diminta membayar lebih, tetapi pelayanan belum maksimal," tegasnya.

Bertahap dan Terukur

Lebih jauh Rani menyebut kenaikan tarif idealnya dilakukan secara bertahap dan terukur. Kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000 dinilai masih dalam batas yang relatif aman, dengan syarat adanya perlindungan bagi kelompok masyarakat tertentu melalui subsidi atau tarif khusus.

"Yang paling penting, kebijakan ini harus dibarengi transparansi perhitungan, sosialisasi yang masif, serta skema subsidi yang tepat sasaran," tuturnya.

Sebelumnya Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, telah memaparkan bahwa tarif Rp3.500 berlaku sejak 2005 atau sekitar 21 tahun tanpa perubahan. Kajian penyesuaian tarif pun telah disampaikan dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI.

Usulan ini kini masih dalam tahap pembahasan antara eksekutif dan legislatif, dengan penekanan bahwa kenaikan tarif tidak boleh mengorbankan keterjangkauan dan minat masyarakat terhadap transportasi publik.