Wacana Larang Total Vape, DPR Minta Pemerintah Tegas!

WHO meminta negara-negara agar melarang rokok dan vape di lingkungan sekolah demi melindungi generasi muda. [foto: shutterstock]

Ukuran Font Kecil Besar

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi menilai isu penyalahgunaan vape tidak bisa lagi dilihat sebagai fenomena gaya hidup semata, tetapi sudah menjadi persoalan serius kesehatan publik dan ketahanan generasi muda.

"Kita menghadapi situasi di mana perangkat vape tidak hanya digunakan untuk konsumsi nikotin, tetapi juga mulai disalahgunakan sebagai media penghantar zat narkotika, yang tentu sangat berbahaya dan sulit terdeteksi," ujar Nurhadi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Dari perspektif kesehatan, ia menyebut berbagai kajian telah menunjukkan vape tetap mengandung zat kimia berisiko, seperti nikotin, propilen glikol, gliserin, serta senyawa turunan lain yang ketika dipanaskan dapat menghasilkan zat toksik seperti formaldehida dan akrolein.

Paparan jangka panjang terhadap zat-zat ini berpotensi menimbulkan gangguan pada paru-paru, sistem kardiovaskular, bahkan berdampak pada perkembangan otak pada anak dan remaja. "Artinya, narasi bahwa vape lebih 'aman' dari rokok konvensional tidak boleh disederhanakan tanpa basis ilmiah yang utuh," jelasnya.

Namun di sisi lain, Nurhadi juga memahami bahwa industri vape telah berkembang dan melibatkan banyak pelaku usaha."Karena itu, pendekatan kebijakan tidak bisa ekstrem dengan serta-merta menghentikan peredaran secara total. Yang harus kita dorong adalah penguatan regulasi yang ketat dan adaptif," tegasnya.

Negara Jangan Abai

Menurutnya, negara harus hadir memastikan setiap produk yang beredar memenuhi standar kesehatan, memiliki kontrol distribusi yang jelas, serta tidak membuka celah bagi penyalahgunaan.

Oleh karena itu Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan lintas sektor, mulai dari Kementerian Kesehatan, BPOM, hingga aparat penegak hukum, terutama dalam mengawasi kandungan liquid, peredaran produk ilegal, serta penjualan bebas yang menyasar anak-anak dan remaja, termasuk di platform digital. Edukasi publik juga harus diperkuat, agar masyarakat memahami bahwa vape bukan tanpa risiko.

"Lebih jauh, terhadap penyalahgunaan vape untuk narkotika, saya menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa kompromi. Jangan sampai celah regulasi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang justru merusak masa depan generasi muda," kata dia.

"Pada akhirnya, negara harus mengambil posisi yang jelas, yaitu melindungi kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Industri boleh tumbuh, tetapi tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kualitas hidup rakyat," pungkasnya.