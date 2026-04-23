Wacana Pajaki Selat Malaka Bertentangan dengan Hukum Internasional dan tidak Realistis, Ini Alasannya

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Amin Ak menilai wacana Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin memungut pajak di Selat Malaka merupakan gagasan menarik.

Namun wacana tersebut sangat kompleks karena akan bersinggungan dengan hukum internasional, geopolitik, dan teknis implementasi.

"Secara logika ekonomi, Selat Malaka memang salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Sekitar 100 ribu kapal per tahun melintas di koridor Selat Malaka–Singapura, dan sekitar sepertiga perdagangan minyak laut dunia melewati kawasan ini. Jadi wajar jika muncul pertanyaan, mengapa negara-negara pesisir tidak mendapat manfaat ekonomi lebih besar dari lalu lintas global tersebut?," tutur Amin kepada inilah.com saat dihubungi, Kamis (23/4/2026).

Namun, lanjutnya, bila dilihat dari sisi hukum laut internasional, Selat Malaka bukan kanal buatan seperti Terusan Suez atau Terusan Panama yang memang bisa diberlakukan tarif transit. Selat Malaka adalah strait used for international navigation yang tunduk pada rezim transit passage dalam UNCLOS 1982.

Bila merujuk pada Pasal 38 memberi hak kapal untuk melintas secara terus-menerus dan tanpa dihambat, sedangkan negara pantai tidak boleh menghalangi atau menangguhkan hak lintas tersebut.

"Artinya, memungut “pajak lewat” semata-mata karena kapal melintas kemungkinan besar akan dipersoalkan secara hukum internasional. Bahkan saat Iran melempar ide pungutan di Selat Hormuz, IMO menyebut langkah seperti itu berpotensi menjadi preseden berbahaya dan bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi," jelasnya.

Dia menilai Indonesia memiliki kapasitas untuk menentukan posisi Selat Malaka. Namun kontrolnya tidak bisa absolut karena secara geografis, Indonesia tidak menguasai sepenuhnya selat tersebut.

"Selat Malaka dibagi secara geografis dan yurisdiksi antara tiga negara pantai: Indonesia, Malaysia, dan Singapore," kata Amin.

Dia menuturkan Indonesia memang memiliki garis pantai terpanjang di sisi selat, khususnya wilayah Sumatera, tetapi pengelolaan keselamatan navigasi dan keamanan selama ini dilakukan melalui kerja sama trilateral, seperti patroli bersama, koordinasi anti-pembajakan, dan Cooperative Mechanism.

"Jadi tidak ada satu negara yang bisa sepihak menetapkan pungutan atas seluruh Selat Malaka," tegasnya.