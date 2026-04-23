Wacana Purbaya Pajaki Selat Malaka Dinilai Ilusi Semata

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa usai acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan menilai rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin memungut pajak dari Selat Malaka hanya sebuah ilusi semata.

"Pungutan di Selat Malaka hanya ilusi," ujar Anthony kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menyebut, Selat Malaka tidak sepenuhnya menjadi milik dari Indonesia, melainkan berbatasan dengan tiga negara.

"Selat Malaka merupakan wilayah teritorial yang berbatasan langsung dengan tiga negara. Bukan milik Indonesia sendiri," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan wacana pemungutan pajak terhadap kapal yang melintasi Selat Malaka. Gagasan tersebut muncul seiring posisi Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia.

Menurut Purbaya, potensi tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya memaksimalkan posisi geografis Indonesia dalam peta ekonomi global.

"Seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge, nggak tahu betul apa salah?" kata Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menilai, skema pungutan terhadap lalu lintas kapal di Selat Malaka berpotensi diterapkan apabila ada kesepakatan bersama dengan negara lain yang berbatasan langsung, yakni Malaysia dan Singapura.

"Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia mengakui implementasi kebijakan tersebut tidak sederhana dan masih menghadapi berbagai tantangan. Koordinasi antarnegara menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan.

"Singapura kecil, Malaysia sama, kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif, tetapi tetap terukur," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan, meski Indonesia memiliki porsi wilayah perairan terbesar di Selat Malaka, penerapan kebijakan seperti itu tetap memerlukan pertimbangan matang serta kerja sama regional yang kuat.

