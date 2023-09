Waduh! Rupiah Keok dan Tembus Level Psikologis Rp15 Ribu per Dolar AS

Pembukaan transaksi nilai tukar (kurs) rupiah antarbank di Jakarta pada Rabu (6/7/2022) pagi WIB melemah. Mata uang garuda ini keok melawan dolar AS sehingga menembus level psikologis Rp15.000.

Rupiah pagi ini bergerak melemah tujuh poin atau 0,05 persen ke posisi Rp15.001 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.994 per dolar AS.

Ekonom senior Mirae Asset Sekuritas Rully Arya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (6/7/2022) mengatakan, pelemahan rupiah memang lebih banyak disebabkan tekanan yang berasal dari global.

"Pelemahan rupiah karena flight to safe haven assets (pergerakan ke aset aman), terutama dolar dan obligasi AS," ujar Rully.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya melonjak 1,5 persen menjadi di atas 106,5 poin, tertinggi sejak Desember 2002.

Dolar telah reli dengan beberapa pemberhentian sejak November tahun lalu karena taruhan kenaikan suku bunga agresif oleh bank sentral AS, Federal Reserve (Fed).

Risalah dari pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada Juni akan keluar pada Rabu waktu setempat.

Sementara itu data bulanan penggajian non pertanian atau Non Farm Payroll (NFP) AS akan dirilis pada Jumat (8/7) nanti.

Pada Selasa (5/7) lalu rupiah ditutup melemah 22 poin atau 0,15 persen ke posisi Rp14.994 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.972 per dolar AS.