Wajah Baru Harris Hotel Gading Serpong: Tampil Modern untuk Staycation & Bisnis

Kawasan Serpong kini tak hanya sekadar pusaran permukiman dan bisnis, tetapi telah berevolusi menjadi destinasi gaya hidup yang dinamis. Di tengah denyut nadi Gading Serpong yang sibuk, The Ascott Limited (Ascott) baru-sama menancapkan bendera ke-24 mereka di Indonesia melalui peluncuran Harris Hotel & Convention Serpong.

Resmi dibuka pada Maret 2026 lalu, hotel ini datang dengan sebuah kejutan: wajah baru dari generasi mutakhir Harris yang lebih elevated, tanpa meninggalkan DNA ceria dan filosofi Living in Balance yang selama ini menjadi ciri khasnya.

Bagi kalangan urban yang mencari perpaduan antara urusan bisnis dan liburan keluarga (bleisure), properti yang terkoneksi langsung dengan Summarecon Mall Serpong ini menawarkan oase baru yang patut diperhitungkan.

Hangat, Modern, dan Fleksibel

Langkah pertama memasuki area lobi langsung disambut dengan atmosfer yang berbeda. Tidak ada lagi kesan kaku ala hotel bisnis tradisional. Sentuhan desain kontemporer dengan perpaduan warna yang lebih deep, furnitur bertekstur, serta tata letak asimetris membuat ruangan terasa hangat sekaligus modern.

Ruang komunal ini dirancang sangat cerdas. Di satu sudut, Anda bisa melihat para eksekutif berdiskusi santai, sementara di sudut lain, keluarga yang baru tiba asyik bercengkerama menunggu proses check-in. Konsep ini benar-benar menerjemahkan area interaksi yang fleksibel dan vibrant.

Kamar Nyaman dengan Koneksi Internet 'Dewa'

Beralih ke fasilitas peristirahatan, Harris Hotel & Convention Serpong menyediakan 282 kamar yang terbagi dalam empat tipe: Harris Room, Harris Room Corner, Harris Junior Suites, dan Harris Suites. Setiap kamar menonjolkan sentuhan aksen warna yang segar dan tata ruang yang membuat ruangan terasa lega.

Satu hal yang menjadi highlight utama bagi para pekerja digital dan business traveler adalah kualitas infrastruktur teknologinya. Bukan rahasia lagi jika koneksi internet sering menjadi isu saat menginap di hotel. Namun, pengujian langsung di kamar menunjukkan angka yang fantastis: kecepatan download dan upload menembus angka di atas 200 Mbps! Mengirim file video liputan berukuran gigabyte atau melakukan video conference berjam-jam bisa dilakukan tanpa hambatan sedikit pun.

Surga Kecil untuk Anak dan Petualangan Kuliner

Filosofi Living in Balance tidak akan lengkap tanpa fasilitas pelepas penat. Bagi tamu yang membawa keluarga, hotel ini menyediakan kolam renang yang dikonsep aman dan asri. Tepat di dekatnya, terdapat Kids Club berdesain kayu estetik dengan fasilitas interaktif seperti perosotan lengkung dan jembatan tali, memastikan anak-anak memiliki arena petualangannya sendiri.

Urusan perut tak kalah memanjakan. Melalui restoran All-Day Dining bernama Lemon Basil & Co, tamu disajikan deretan prasmanan yang masif. Mulai dari kelezatan hidangan pan-Asia, cold cuts, hingga area pastry yang menyajikan aneka croissant dan bolu dengan tekstur dan rasa berkualitas tinggi—sebuah detail yang pasti akan diapresiasi oleh para penikmat maupun praktisi kuliner baking.

MICE Skala Besar di Jantung Serpong

Di balik wajah santainya, Harris Serpong adalah raksasa untuk urusan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Properti ini dipersenjatai dengan 11 ruang pertemuan, tiga ballroom, dan Grand Ballroom Harmony yang sanggup menampung hingga 1.500 peserta. Tersedia pula Prive Club, sebuah executive lounge untuk tamu yang menginginkan privasi dan layanan paripurna.

Tak hanya itu Hotel ini juga sudah terintegrasi langsung dengan Summarecon Mall Serpong (SMS). Akses ini memudahkan tamu untuk langsung menuju pusat perbelanjaan, tempat makan, dan hiburan dari hotel, serta menyediakan parkir terpadu

"Grand opening Harris Hotel & Convention Serpong merupakan tonggak penting lainnya bagi Ascott di Indonesia," ujar Country General Manager The Ascott Limited Indonesia, Philip Barnes.

Menurutnya, properti ini adalah jawaban atas tingginya kebutuhan akomodasi yang memadukan fasilitas acara berskala besar dan ruang interaksi yang hidup dalam satu atap.

Hal senada diungkapkan Lut Abader, General Manager Harris Hotel & Convention Serpong, yang meyakini bahwa perpaduan fasilitas konvensi yang luas dan kamar yang dirancang cermat akan menjadikan hotel ini destinasi utama di kawasan Tangerang Raya.

Bagi Anda yang ingin mencicipi pengalaman staycation dinamis ini, tarif kamar ditawarkan mulai dari Rp1.500.000 net/malam (termasuk sarapan untuk dua orang). Sebuah investasi kecil untuk kualitas quality time bersama keluarga sekaligus produktivitas kerja yang tetap terjaga.