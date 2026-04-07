Wajarnya Rp15.000, Misbakhun Geram Rupiah Tembus Rp17.000/US$: BI Terus Korbankan Likuiditas

Pergerakan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS (US$) yang terus melemah hingga di atas level psikologis Rp17.000/US$, membuat Ketua DPR RI Mukhamad Misbakhun melontarkan kritik menohok kepada Bank Indonesia (BI).

Politikus Partai Golkar itu menilai respons bank sentral masih menggunakan pendekatan lama dan cenderung mengorbankan likuiditas di dalam negeri. Sejauh ini, BI telah melakukan berbagai langkah intervensi, baik melalui pasar non-deliverable forward (NDF), domestik NDF, hingga swap.

Namun, langkah tersebut dinilai belum mampu menjawab kompleksitas persoalan yang terus berkembang.

“Saya lihat, BI ini perlu membuka perspektif yang lebih luas. Upaya-upaya seperti NDF, BNDF, dan intervensi di pasar swap memang ada. Namun, cara penanganannya masih tidak berubah. Padahal, masalah semakin kompleks,” kata Misbakhun dalam acara Outlook Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Salah satu kelemahan mendasar, menurut Misbakhun, adalah tidak adanya langkah strategis untuk memastikan pasokan valuta asing (valas) dalam jumlah besar secara terencana.

Ia pun mempertanyakan, mengapa BI tidak mengambil peran lebih besar sebagai penyedia valas. “Kebutuhan valas kita, misalnya mencapai 300 miliar dolar AS per tahun. Kenapa tidak sejak awal dikunci melalui kontrak besar? Kita ini seperti tidak punya jalur selain hedging dengan Amerika Serikat,” kata Misbakhun.

Di sisi lain, Misbakhun menyebut nilai tukar rupiah saat ini tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia, di mana rupiah berada dalam kondisi undervalued.

“Kalau dihitung, rupiah kita itu sudah undervalued. Harusnya di kisaran Rp15.000-an. Jadi apakah Rp17.000 itu fair? Tidak. Ini lebih banyak digerakkan oleh sentimen pasar,” jelasnya.

Karena itu, Misbakhun menekankan pentingnya membangun sentimen positif di pasar guna menopang nilai tukar. Ia juga mengkritik pendekatan kebijakan yang selama ini cenderung mengetatkan likuiditas saat menghadapi tekanan.

"Teorinya kalau kita menghadapi tekanan selalu kemudian mengorbankan likuiditas. Ketersediaan likuiditas. Dan satu orang yang selama ini teorinya ternyata benar adalah Pak Purbaya (Menteri Keuangan). Nah, inilah yang kalau menurut saya harus dikonsolidasikan. Peran ini penting dalam menjaga stabilisasi, baik nilai tukar maupun harga," tegasnya.

Bandingkan dengan Krisis 1998

Sebagai informasi, posisi dolar AS semakin menguat terhadap rupiah. Kurs rupiah mencatatkan rekor terlemah sepanjang sejarah pada Selasa (7/4/2026), yakni sebesar Rp17.105/US$.

Nilai tersebut melemah 70 poin atau setara 0,41 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sebagai perbandingan, saat krisis moneter 1998, rupiah sempat terpuruk hingga level Rp16.800/US$.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) atau Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di level Rp17.092/US$.

Di sisi lain, sebagian besar mata uang di kawasan Asia justru menguat. Yen Jepang menguat 0,08 persen, baht Thailand 0,21 persen, yuan China 0,33 persen, peso Filipina 0,46 persen, dan won Korea Selatan 0,77 persen.

Penguatan juga terjadi pada dolar Singapura sebesar 0,10 persen dan dolar Hong Kong sebesar 0,1 persen pada penutupan perdagangan Selasa sore.