Wajib Cobain The Lord, Game Mobile Strategi Bertema Kerajaan

Gravity Game Link, publisher game Ragnarok Online, kembali meluncurkan game mobile terbarunya, The Lord. Game ber-genre strategi ini dirilis secara resmi di Google Play Store dan Apple App Store, Kamis (9/9/2021).



President of Gravity Game Link, Harry Choi, mengatakan The Lord akan menjadi game mobile non-Ragnarok pertama dengan genre strategi yang diluncurkan oleh Gravity Game Link. Selain di Indonesia, game ini sudah dirilis dengan versi negara lain di Asia Tenggara.



"Game ini memiliki gameplay yang sangat mudah dan tidak membutuhkan spesifikasi mobile device yang tinggi, jadi akan sangat cocok dimainkan oleh gamers di Asia Tenggara, termasuk Indonesia," kata Harry Choi.



Adapun gameplay utama di dalam The Lord adalah uji kemampuan strategi pemain dengan berperan sebagai penguasa kerajaan. Bak seorang raja, pemain akan didampingi oleh puluhan permaisuri cantik dan para panglima perang.





Level awal bagi pemain baru adalah level Knight, selanjutnya akan terus naik hingga rank tertinggi, yakni Viscount. Untuk mencapai rank atau peringkat tersebut, pemain harus melaksanakan berbagai misi dan secara rutin mengurus politik kerajaan, pertanian dan perdagangan, serta perekrutan pasukan untuk meraih kemenangan di medan perang.



Serunya lagi, game ini akan mengajak pemain berpertualang di masa abad pertengahan. Game ini menghadirkan latar belakang berdasarkan gabungan sejarah nyata dan karya sastra klasik ternama.



Tokoh-tokoh terkenal seperti Raja Leonidas dari Sparta, Alexander The Great, Lancelot Sang Ksatria Meja Bundar, hingga penguasa legendaris dari Asia, Genghis Khan, akan menjadi hero yang membantu memimpin pasukan perang kerajaan dan menyelesaikan misi utama.



"Uniknya lagi, masing-masing hero ini memiliki kemampuan pada bidang masing-masing. Pemain harus mengatur kenaikan level hero agar mampu melaksanakan berbagai misi berbeda," kata Harry Choi.



Tak hanya mengandalkan cerita sejarah yang menarik. Gravity Game Link juga berupaya membuat gameplay The Lord menjadi semudah mungkin, agar dapat dimainkan oleh segala jenis kalangan, baik itu pemula, maupun game expertise.



Pemain dapat menikmati pengalaman seru tanpa kesulitan dalam navigasi di dalam game, dengan kontrol, UI dan guide yang sangat membantu memahami fitur-fitur dasarnya. Kompatibilitas The Lord juga sesuai dengan market perangkat smartphone yang beredar di wilayah Asia Tenggara.



"Dengan menyasar target yang luas, Gravity Game Link berharap The Lord dapat dinikmati oleh seluruh pengguna smartphone low-spec maupun high-spec," tandas Harry Choi.



Menurut Harry Choi, kemeriahan grand launching The Lord juga dilengkapi dengan event install-play & win dengan hadiah utama sepeda motor Yamaha Gear 125, dan beragam hadiah hiburan seperti Lenovo Ideapad Slim 3 14, Huawei Matepad R, Samsung Galaxy M32 dan banyak lagi hadiah yang lain dengan total Rp 50 juta.



"Caranya cukup mudah. Pemain cukup mengunduh game The Lord dan memainkan game ini hingga memiliki karakter yang bergelar Viscount selama periode 9 September hingga 10 Oktober 2021. Pemenang akan diumumkan melalui akun Facebook The Lord," pungkasnya.