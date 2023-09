Wajib Lakukan 7 Hal Ini Sebelum Jual iPhone

Perkembangan teknologi membuat banyak produsen smartphone berlomba-lomba untuk memproduksi smartphone dengan fitur terbaru yang canggih dan modern. Salah satu produsen yang baru saja merilis Hp terbaru adalah Apple. Apple baru saja merilis iPhone 14 Series yang dilengkapi dengan fitur terbaru.

Dampaknya, banyak pemilik iPhone lawas yang menjual Hp mereka alias menjual iPhone mereka. Otomatis, ada banyak stok iPhone bekas dari berbagai generasi yang ada di pasaran. Harga hp iPhone yang cukup stabil juga jadi alasan banyak orang menjual Hp mereka agar tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam saat membeli iPhone terbaru, selain itu Anda bisa jual beli hp bekas murah dimanapun, mulai menawarkannya ke kolega Anda hingga bisa melalukan jual beli via online.

Namun, sebelum Anda melepas iPhone Anda ke pasaran Hp bekas, ada 5 hal wajib yang perlu Anda lakukan agar Hp Anda dan account Apple Anda tetap aman.

1. Logout iCloud dan iTunes

Hal pertama yang wajib Anda lakukan adalah keluar dari akun iCloud dan akun iTunes Anda. iCloud dan iTunes bisa dikatakan adalah akun Anda saat menggunakan perangkat dari Apple. Sehingga, akun iCloud dan iTunes mengandung banyak data pribadi yang perlu Anda jaga agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Beberapa data pribadi yang ada di akun Anda seperti foto, Notes, dan masih banyak lagi.

Berikut ini cara logout akun iCloud:

- Buka setting dan buka profil Anda

- Scroll ke bagian paling bawah, lalu pilih Sign Out

- Masukkan informasi Apple ID Anda, mulai dari email dan password yang terdaftar

- Pilih data apa saja yang ingin Anda biarkan di perangkat tersebut

- Pilih Sign Out

Berikut ini cara logout iTunes:

- Buka setting

- Cari pengaturan iTunes & App Store

- Masukkan Apple ID dan pilih sign out.

2. Non Aktifkan Find My iPhone

Hal selanjutnya adalah menonaktifkan akun Find My iPhone Anda. Menonaktifkan akun ini dapat melindungi lokasi Anda terlacak oleh orang yang akan membeli iPhone Anda. Walaupun terdengar sepele, Find My iPhone memiliki peranan penting, lho. Berikut ini cara menonaktifkan Find My iPhone:

- Buka menu Setting dan pilih profil Anda

- Masuk ke menu iCloud

- Pilih pengaturan Find My iPhone

- Matikan pengaturannya dengan cara memasukkan password akun iCloud Anda.

3. Lakukan Backup

Hal yang tidak kalah penting selanjutnya adalah melakukan pencadangan data pribadi Anda, mulai dari foto, lagu, kontak, dan masih banyak lagi. Untuk melakukan pencadangan data, Anda bisa melakukanya dengan dua cara.

Cara pertama Adalah dengan cara menghubungkan iPhone Anda ke laptop Anda. Anda bisa melakukan pencadangan secara manual dan mencadangkan data mulai dari foto hingga kontak Anda.

Cara kedua adalah dengan memanfaatkan fitur Backup iPhone melalui iCloud. Namun, perhatikan kembali jika ingin menggunakan fitur ini, karena akun iCloud Anda memiliki kapasitas yang cukup terbatas. Namun, Anda bisa menambah kapasitas tersebut dengan cara berlangganan dan pilih kapasitas yang Anda perlukan.

4. Menghapus Foto

Foto adalah hal yang penting dalam iPhone Anda. Anda bisa menghapus semua foto yang ada di perangkat Anda secara manual. Setelah menghapus semua foto Anda, jangan langsung menjual iPhone Anda. Cek kembali menu Recently Deleted.

Berbeda dengan sistem operasi yang lain, iOS menyediakan fitur Recently Deleted, sehingga Anda bisa cek kembali foto yang telah Anda hapus. Foto yang Anda hapus akan bertahan dalam waktu 29 hari di Recently Deleted. Jadi, jangan lupa hapus foto Anda yang ada di Recently Deleted, ya.

5. Fitur Transfer

Jika Anda tidak sempat melakukan backup atau pencadangan data, Anda bisa memanfaatkan fitur Transfer iPhone. Fitur transfer iPhone ini memungkinkan Anda untuk memindahkan semua data penting dari iPhone lama Anda ke iPhone baru Anda.

6. Reset

Hal yang berikutnya adalah dengan melakukan reset. Reset merupakan cara membuat iPhone lama Anda untuk kembali ke pengaturan awal Anda. Dengan mereset iPhone Anda, semua data termasuk data pribadi higga aplikasi yang Anda install akan ikut terhapus.

Sehingga, iPhone lama Anda akan kembali jadi seperti ‘iPhone baru’ lagi dan siap digunakan oleh pemilik barunya.

7. Menyiapkan Aksesoris

Langkah terakhir dalam menjual iphone Anda adalah dengan menyiapkan aksesoris bawaan. Aksesoris yang dimaksud adalah charger, EarPods, manual book dan juga kotak iPhone. Aksesoris iPhone yang lengkap dapat meningkatkan harga jual iPhone Anda. Jangan lupa untuk membersihkan EarPods Anda agar pemilik baru dapat menggunakan iPhone Anda dengan nyaman.