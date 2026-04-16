Wakil Italia Rontok, Serie A Hanya Punya 7 Jatah di Kompetisi Eropa Musim Depan

Ismaila Sarr dari Crystal Palace FC mencetak gol selama pertandingan leg kedua perempat final UEFA Conference League 2025/26 antara ACF Fiorentina dan Crystal Palace FC di Stadio Artemio Franchi pada 16 April 2026 di Florence, Italia. (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Nasib buruk menimpa persepakbolaan Italia musim ini. Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) secara resmi memastikan bahwa kompetisi Serie A hanya akan mengirimkan total tujuh tim perwakilannya untuk berlaga di kompetisi Eropa pada musim 2026-2027 mendatang.

Ketujuh jatah tersebut akan didistribusikan ke dalam tiga kasta kompetisi yang berbeda, yakni empat tim untuk ajang Liga Champions, dua tim untuk Liga Europa, dan hanya satu tim yang berhak berpartisipasi di ajang Liga Konferensi Eropa (Conference League).

Kepastian ini didapat setelah seluruh wakil Italia dipastikan gugur dan tak tersisa lagi di kompetisi Eropa musim ini. Harapan terakhir Serie A hancur berkeping-keping usai Bologna disingkirkan oleh wakil Inggris, Aston Villa, di pentas Liga Europa. Penderitaan tersebut disusul oleh Fiorentina yang juga harus angkat koper dari Liga Konferensi Eropa usai ditaklukkan wakil Inggris lainnya, Crystal Palace.

Gugurnya seluruh tim ini membawa dampak fatal bagi Serie A. Mereka dipastikan tidak dapat lagi menambah perolehan poin koefisien UEFA, dan tidak ada satupun klub Italia yang bisa memenangi trofi Eropa demi mengamankan tiket kualifikasi jalur khusus untuk turnamen lainnya di musim depan.

Skema Pembagian Tiket Eropa di Serie A

Dengan terkuncinya jatah tujuh tim tersebut, persaingan di papan atas klasemen Serie A hingga akhir musim dipastikan akan berjalan semakin brutal. Empat tim yang finis di peringkat teratas (posisi 1 hingga 4) akan langsung menyegel tiket ke fase grup Liga Champions musim depan.

Sementara itu, tim yang finis di peringkat kelima dan keenam Serie A akan otomatis masuk ke kompetisi Liga Europa. Satu tiket Liga Europa lainnya sejatinya menjadi hak milik tim yang sukses menjuarai ajang Coppa Italia.

Namun, aturan terkait Coppa Italia ini masih menjadi sebuah "area abu-abu" yang berpotensi mengubah distribusi tiket klasemen. Saat ini, ajang Coppa Italia telah memasuki babak semifinal yang diisi oleh Inter Milan, Atalanta, Como, dan Lazio.

Apabila klub yang nantinya menjuarai Coppa Italia ternyata juga berhasil finis di zona Eropa melalui jalur klasemen Serie A (misalnya finis di empat besar), maka jatah tiket Liga Europa dari jalur piala domestik tersebut akan dihibahkan kepada tim yang berada di peringkat ketujuh klasemen akhir Serie A.

Adapun untuk satu-satunya tiket menuju babak kualifikasi penyisihan Liga Konferensi Eropa, akan diberikan kepada tim yang finis tepat di bawah batas zona Liga Europa klasemen akhir Serie A.