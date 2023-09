Wakil Tuan Rumah Berguguran di Kualifikasi Indonesia Masters 2023

Beberapa wakil tuan rumah berguguran pada babak kualifikasi Indonesia Masters 2023, Selasa (24/1/2023) di Istora GBK, Senayan, Jakarta Pusat.

Dari 10 wakil yang berjuang dari babak penyisihan awal, hanya empat kontestan tuan rumah yang mampu meloloskan diri ke babak berikutnya.

Rontoknya wakil Indonesia dimulai dari sektor tunggal putra, di mana Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay gagal menumbangkan wakil India Sai Praneeth B. Ikshan sapaan akrabnya terjungkal lewat permainan rubber game 21-18, 9-21, 21-15.

Kekalahan serupa juga diikuti pebulu tangkis senior Tommy Sugiarto. Pemain yang kini duduk di peringkat ke-68 BWF tersungkur atas wakil Denmark Viktor Svendsen lewat hasil 21-12, 16-21, 21-19.

Satu-satunya kemenangan dari nomor tunggal putra diraih oleh pemain berusia 22 tahun bernama Christian Adinata. Kontra wakil India Mithin Manjunath, Adinata melumat sang lawan dua gim langsung 21-18, 21-12.

Hasil ini tak serta-merta membuat Adinata lolos ke babak 32 besar. Atlet PB Tangkas terlebih dulu melalui hadangan Mark Caljouw asal Belanda sebelum mengunci tiket babak pertama.

Dari sektor ganda putra, pasangan Denmark Rasmus Kjaer/Federik Sogaard membuat debut Muhammad Rayhan Fadillah/Rahmat Hidayat di BWF World Tour Super Series tecoreng. Wakil Indonesia harus tunduk dua gim langsung 21-14, 21-13.

Adapun Putri Kusuma Wardani dari nomor tunggal putri sukses menapaki tangga 32 besar setelah membekuk wakil Belgia Lianne Tan straight game 21-12, 21-17.

Kemenangan itu juga diikuti oleh pasangan ganda campuran Jafar Hidayatyllah/Aisyah Salsabila Putri Pranata. Keduanya melumat pasangan India Reddy B. Sumeeth/Aswhini Ponnappa 22-20, 21-17.

Sementara, perang saudara dari sektor ganda putri yang mempertemukan Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larissa Vs Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose sukses diamankan pasangan Meilysa/Rachel. Duet peringkat 57 BWF itu menang meyakinkan 21-16, 21-10.

Hasil sebaliknya diraih Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramadhani. Pasangan yang berstatus debutan itu tumbang atas Hu Ling Fang/Lin Xiao Min asal China Taipe 21-11, 21-9.

Hasil Kualifikasi Wakil Tuan Rumah di Indonesia Masters 2023:

- Ikhsan Leonardo Rumbay vs Sai Praneeth (India) 21-18, 9-21, 21-15.- Tommy Sugiarto vs Victor Svendsen (Denmark) 21-12, 16-21, 21-19.- Christian Adinata vs Mithun Manjunath (India) 21-18, 21-12.

Tunggal Putri- Putri Kusuma Wardani vs Lianne Tan (Belgia) 21-12, 21-17.

Ganda Putra- Muhammad Rayhan Fadillah/Rahmat Hidayat vs Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard (Denmark) 21-14, 21-13.

Ganda Putri- Anisanaya Kamila/Azzahra Ramadhani vs Hu Ling Fang/Lin Xiao Min (Taiwan) 21-11, 21-9.- Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larisa vs Meilsya Puspita Sari/Rachel Allessya Rose 21-16, 21-10.

Ganda Campuran- Akbar Cahyono/Marsheilla Islami vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China) 21-15, 21-16- Jafar Hidayatullah/Aisyah Putri Pranata vs Reddy Sumeeth/Ashwini Ponnappa (India) 22-20, 21-17.