WALHI Sentil Kebijakan Sampah Jakarta, Singgung Masalah Klasik di Lapangan

Pemprov DKI mulai menerapkan langkah pilah sampah dari rumah demi mengurangi ketergantungan dengan TPST Bantargebang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber.

Aturan yang diteken pada 30 April 2026 itu mewajibkan warga memilah sampah sejak dari rumah tangga hingga kawasan usaha sebagai upaya mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Kebijakan yang mulai diberlakukan pada 10 Mei 2026 ini juga mendorong keterlibatan aparatur wilayah hingga tingkat RW untuk memastikan pemilahan sampah berjalan, termasuk melalui edukasi dan pengawasan langsung ke masyarakat.

Namun, di tengah peluncuran kebijakan tersebut, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, Muhammad Aminullah, justru menyoroti persoalan mendasar yang dinilai belum terselesaikan, yakni lemahnya implementasi kebijakan di lapangan.

Pria yang akrab disapa Anca itu menilai pemerintah sebenarnya tidak kekurangan aturan. Berbagai regulasi terkait pemilahan sampah sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Ingub terbaru diterbitkan.

"Sebetulnya kita sudah punya banyak kebijakan. Jadi yang dibutuhkan itu bukan membuat aturan baru, tapi memastikan implementasi dari kebijakan yang sudah ada berjalan dengan baik," kata Anca kepada inilah.com, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, persoalan pengelolaan sampah di Jakarta lebih banyak terjadi pada tahap pelaksanaan. Salah satu contohnya adalah praktik pemilahan sampah yang tidak konsisten dari hulu ke hilir.

Ia menyoroti kondisi di mana masyarakat sudah mulai memilah sampah dari rumah, namun pada tahap pengangkutan justru kembali dicampur oleh petugas. Hal ini dinilai merusak sistem sekaligus menurunkan kepercayaan publik.

"Kalau di level masyarakat sudah memilah, tapi kemudian dicampur lagi saat diangkut, itu membuat orang mempertanyakan, untuk apa memilah?" ujarnya.

Anca juga menegaskan, evaluasi terhadap kebijakan yang sudah berjalan jauh lebih penting dibandingkan terus menerbitkan aturan baru. Pemerintah perlu mengidentifikasi titik lemah implementasi, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, tanpa perbaikan di aspek tersebut, kebijakan baru seperti Ingub pemilahan sampah berpotensi tidak memberikan dampak signifikan.

"Yang perlu dilakukan itu evaluasi dan perbaikan implementasi. Kalau itu bisa diperkuat, sebenarnya sistem pengelolaan sampah kita bisa jauh lebih efektif tanpa harus menambah aturan baru," pungkasnya.

