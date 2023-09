Wali Kota Bekasi Optimis Capai PPKM Level 1

Wali kota Bekasi Rahmat Effendi optimis wilayahnya bisa mencapai status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1. Pemerintah Kota Bekasi akan terus menggenjot vaksinasi pada masyarakat terutama pada masyarakat lanjut usia.

"Sekarang kita fokus untuk menyelesaikan keberhasilan bagaimana vaksinasi lansia itu kita lakukan," kata pria yang akrab disapa Pepen itu, Selasa (16/11/2021).

Saat ini Kota Bekasi masih berstatus PPKM Level 2 pada perpanjangan PPKM Jawa Bali 16 sampai 29 November 2021.

Pepen menduga hal ini disebabkan indikator penetapan PPKM Level 1 yang belum dipenuhi di wilayahnya, yakni capaian vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lansia.

"Hanya persoalannya kalau kita lihat dari indikator yang sekarang ini kenapa kami enggak naik-naik ke Level 1 (PPKM), besar kemungkinan ada pada vaksinasi lansia," ujarnya.

Data evaluasi Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan capaian vaksinasi Covid-19 kelompok lansia di wilayahnya baru mencapai 47 persen dari target yang ditetapkan 156.149 jiwa.

Ke depan, Pepen bakal meningkatkan vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lansia dengan metode jemput bola.

"Makanya kita mau melakukan pendataan by name by address di setiap RT/RW dalam kategori lansia yang harus maksimal ada di wilayah mana saja," tandasnya.