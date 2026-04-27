Wali Kota Se-Jakarta Absen dari Daftar 15 Besar Kinerja Terbaik Nasional

(Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Sebuah anomali mencolok terlihat dalam hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun ini. Di saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sukses mencatatkan skor tinggi di level nasional, prestasi serupa justru gagal diikuti oleh jajaran pemerintah kota di bawahnya.

Hasil evaluasi menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan, tidak ada satu pun wali kota di wilayah ibu kota yang berhasil menembus daftar 15 besar kabupaten/kota dengan kinerja terbaik di Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi telah merilis daerah-daerah peraih nilai tertinggi. Untuk kategori kota, daftar prestisius tersebut justru didominasi oleh kota-kota seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Denpasar, hingga dua tetangga Jakarta, yakni Tangerang dan Tangerang Selatan.

Kesenjangan Kinerja Provinsi dan Kota

Kondisi ini menempatkan Jakarta dalam posisi yang unik sekaligus menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat kesenjangan kinerja yang lebar antara level provinsi yang tampil unggul dengan level kota administrasi yang seolah tertinggal di belakang.

Padahal, secara sumber daya dan anggaran, wilayah kota di Jakarta seringkali dianggap memiliki privilese lebih dibandingkan daerah lain di luar pulau Jawa. Namun nyatanya, nama-nama seperti Banyuwangi, Gresik, hingga Sidoarjo justru lebih taring di kategori kabupaten.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa penilaian LPPD dilakukan berdasarkan indikator yang sangat terukur dan objektif. Terdapat 29 kepala daerah yang tahun ini dinyatakan meraih nilai tertinggi dan layak menjadi percontohan.

"Angka-angkanya sangat baik di sana, dan tentu ini akan menyemangati yang lain," ujar Bima Arya dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sentilan untuk Evaluasi Internal

Absennya para wali kota di Jakarta dalam daftar 15 besar ini menjadi "pekerjaan rumah" serius bagi manajemen pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI. Meski skor kolektif provinsi tinggi, performa individu masing-masing kota administrasi dinilai belum mampu menyaingi efektivitas pemerintahan kota besar lainnya di Indonesia.

Kemendagri berharap hasil evaluasi ini menjadi bahan refleksi bagi daerah yang belum masuk dalam jajaran elite tersebut. Bagi Jakarta, tantangannya kini adalah bagaimana menyelaraskan kegemilangan angka di tingkat provinsi agar benar-benar terpotret secara nyata dalam kinerja administratif di tingkat wali kota.