Walkot Farhan Minta Bobotoh tak Euforia Berlebihan: Jangan Bikin Susah Orang Lain

Minggu, 10 Mei 2026 - 20:20 WIB

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/5/2026). (Foto: Antara/Rubby Jovan)

Wali Kota (Walkot) Bandung Muhammad Farhan meminta Bobotoh tidak melakukan euforia berlebihan usai Persib Bandung menang melawan Persija Jakarta pada laga Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Farhan mengatakan kegembiraan atas kemenangan Persib merupakan hal yang wajar, namun perayaan diminta tetap berlangsung tertib dan tidak mengganggu masyarakat lain.

“Bahagia sih bahagia, euforia sudah pasti, saya tidak bisa cegah. Tapi tolong perhatikan, kita senang-senangnya jangan sampai bikin susah orang lain ya,” kata Farhan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/5/2026).

Ia memastikan unsur Forkopimda bersama aparat keamanan telah disiagakan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama perayaan berlangsung.

Menurut dia, pengamanan melibatkan jajaran kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga aparat kewilayahan.

“Bagaimanapun juga menjaga agar kegembiraan ini menjadi sebuah kegembiraan yang ada dalam koridornya,” ujar Farhan.

Farhan menambahkan pihaknya akan memantau langsung situasi Kota Bandung melalui Bandung Command Center.

“Kita akan pastikan bahwa Kota Bandung saat merayakan kemenangan adalah sebuah perayaan kemenangan yang bermartabat,” katanya.

Sementara itu Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung menyiapkan 2.270 personel untuk mengamankan 100 titik lebih lokasi nonton bareng (nobar) Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026.

Kepala Bagian Operasi Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan instansi terkait, telah disebar di berbagai titik pengamanan di Kota Bandung.

“Personel yang kita kerahkan 2.270 orang. Mereka tersebar di beberapa titik untuk melakukan pengamanan,” kata Asep.

