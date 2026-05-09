Serunya Main Wall Climbing di Peak to Peak Indoor Climbing Alam Sutera, Cocok untuk Pemula

Mencari kegiatan seru di Tangerang Selatan sangat mudah, apalagi yang berbau olahraga, salah satunya wall climbing.

Sejauh ini, ada tiga lokasi tempat bermain wall climbing di Tangerang Selatan. Tapi, yang pernah dicoba oleh tim inilah.com adalah Peak to Peak Climbing yang berlokasi di Alam Sutera.

Kenapa Harus Coba Main Wall Climbing di Peak to Peak?

Sejujurnya, tidak ada alasan khusus selain memilih Peak to Peak Climbing sebagai tempat pertama untuk mencoba bermain wall climbing selain karena lokasinya yang dekat dari rumah dan sering melewatinya sejak duduk di bangku SMA.

Dari luar, fasilitasnya terlihat sangat kecil karena berada di deretan ruko, tepat di sebelum Lotte Mart.

Jadi saat melihat lokasinya, tidak tim inilah.com tidak berekspektasi lebih.

Saat memasuki area lobi-nya, juga terlihat biasa saja. Hanya ada meja resepsionis, sofa untuk bersantai, dan area latihan seperti pull-up, dumbbell, dan lainnya.

Untuk harganya, karena saya membeli dari website peaktopeakclimbing.com, saya mendapat harga khusus Rp100 ribu. Jika membeli di lokasi, dikenakan biaya Rp120 ribu per orang.

Sekarang, harganya sudah naik menjadi Rp110 ribu per orang, sudah termasuk peralatan wall climbing (termasuk sepatu), instruktur, dan bermain 3 jam.

Setelah mendaftar, kami diminta untuk melepas sepatu dan dipersilahkan untuk naik ke lantai 3 alias area bermain wall climbing.

Setibanya di lantai 3, kami terkejut melihat dinding panjat yang ternyata sangat tinggi. Dari luar, gedungnya terlihat biasa saja. Ternyata bagian dalamnya, mereka punya fasilitas panjat setinggi 10 meter.

Area bermain di sini dibagi menjadi beberapa zona sesuai tingkat keahlian.

Mengingat kami adalah pemula, maka instruktur mengarahkan kami ke area A1 yang rintangannya masih tergolong mudah.

Percobaan pertama mencicipi area rintangan di Peak to Peak Indoor Climbing (Foto: Arsip Inilah.com)

Sebelum mulai memanjat, kami diminta untuk mengenakan peralatan keamanan lengkap, mulai dari sepatu khusus hingga sit harness.

Setelah itu, instruktur memberikan pelatihan dasar, mulai dari teknik memanjat, kode isyarat jika ingin menyerah, hingga cara turun yang aman dari ketinggian.

Instruktur juga menuntun kami untuk melakukan pemanasan untuk meminimalisir risiko cedera.

Setelah siap, kami dipersilahkan mencoba rintangan di area A1. Karena pijakan kaki dan pegangan tangannya masih mudah dijangkau, kami berhasil menyelesaikannya dalam sekali mencoba.

Memasuki level A2, rintangan mulai bervariasi, meski masih mudah dilalui.

Tantangan perlahan meningkat hingga akhirnya kami sampai di Area C. Di sini, posisi pijakan dan pegangan mulai tidak menentu dan saling berjauhan.

Di sinilah letak keseruannya, kami ditantang untuk memecahkan masalah agar bisa terus naik ke atas.

Jika memang mengalami kesulitan, instruktur akan membantu mengarahkan jalur dengan menggunakan sinar laser.

Tapi dengan posisi menggantung di ketinggian, rasa lelah, takut untuk tidak melihat ke bawah, dan panik, cahaya laser yang diarahkan oleh instruktur sangat sulit terlihat.

Karena jari dan lengan bagian bawah sudah sangat pegal, saya memilih menyerah dan meminta istirahat sekitar 10 menit.

Area panjat tebing tertinggi di Peak to Peak Indoor Climbing (Foto: Arsip Inilah.com)

Sambil beristirahat dan mengatur napas, saya memperhatikan pemain lain yang bermain di area panjat tebing dengan ketinggian 10 meter.

Selain lebih tinggi, rintangannya juga semakin sulit. Bahkan beberapa kali mereka harus melompat hanya untuk menggapai pegangan yang ada di atasnya.

Tidak lama setelah itu, instruktur kembali mengajak kami bermain di level C yang belum berhasil kami selesaikan.

Setelah 2-3 kali percobaan, akhirnya kami berhasil menekan bel yang ada di puncak.

Namun, karena lengan bawah sudah mulai terasa sakit, saya meminta untuk turun ke level B2 yang lebih mudah.

Untuk menambah keseruan, instruktur menantang saya untuk melakukan naik-turun di jalur tersebut sebanyak tiga kali berturut-turut.

Sayang, dengan sisa tenaga yang ada dan kondisi legan yang sudah “panas” dan “cenat-cenut”, saya tidak sanggup menyelesaikan tantangan.

Area boulder di Peak to Peak Indoor Climbing (Foto: Arsip Inilah.com)

Tak lama kemudian, instruktur membawa kami ke lantai dua, yaitu area boulder. Menurut saya, area ini jauh lebih seru daripada lantai tiga.

Area bermainnya sangat rendah, jadi kita tidak perlu menggunakan tali pengaman selama bermain.

Konsep permainannya cenderung ke arah freestyle, di mana para pemain bebas menentukan pijakan, pegangan, melompat kesana kemari dan lain sebagainya.

Mengingat kami adalah pemula, instruktur tetap dengan sabar membantu mengarahkan pijakan yang paling nyaman untuk kami yang masih pemula.

Bagian terbaiknya, pemain bebas bermain di area ini sampai puas, alias unlimited time.

Fasilitas Lainnya

Peak to Peak Indoor Climbing juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang cukup memadai, mulai dari toilet yang bersih hingga penyediaan air minum gratis bagi para pengunjung.

Saya tidak sempat memastikan fasilitas kamar mandi untuk bilas, namun fasilitas yang disediakan sudah cukup menunjang kenyamanan pengunjung.

Bagi yang ingin rutin, tersedia fasilitas member berupa Monthly Pass dengan harga yang sangat menarik, Rp345 ribu untuk pelajar dan Rp425 ribu untuk dewasa.

Bagian terbaiknya, member akan mendapatkan akses masuk tanpa batas dan bisa bermain tanpa perlu melakukan booking jadwal terlebih dahulu.

Sedikit catatan, jumlah staf mereka cukup terbatas, sehingga meja resepsionis sesekali kosong karena mereka mungkin sedang mengantar tamu dan lainnya.

Namun itu tidak menjadi masalah, karena para staf dan komunitas pemanjat di sana sangat ramah dan terbuka untuk berbagai ilmu kepada pemain baru.