Wall Street Limbung di Penghujung Paruh Pertama Terburuk

Wall Street bervariasi pada penutupan perdagangan Rabu atau Kamis (30/6/2022) pagi WIB. S&P 500 mengakhiri sesi fluktuatif yang lebih rendah karena investor terhuyung-huyung menuju kuartal yang suram dan paruh pertama terburuk untuk indeks acuan saham AS sejak masa Presiden Richard Nixon.

Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 82,32 poin atau 0,27 persen, menjadi menetap di 31.029,31 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 2,72 poin atau 0,07 persen, menjadi berakhir di 3.818,83 poin. Indeks Komposit Nasdaq melemah 3,65 poin atau 0,03 persen, menjadi ditutup pada 11.177,89 poin.

Dari 11 sektor utama S&P 500, lima berakhir di zona merah, dengan saham sektor energi mengalami penurunan persentase terbesar. Sementara itu, sektor kesehatan memimpin kenaikan.

Tiga indeks saham utama AS menghabiskan sebagian besar sesi dengan ragu-ragu antara merah dan hijau. Nasdaq bergabung dengan S&P 500, ditutup secara nominal lebih rendah, sementara saham unggulan Dow membukukan kenaikan moderat.

"Pasar sedang berjuang untuk menemukan arah," kata Megan Horneman, kepala investasi di Verdence Capital Advisors di Hunt Valley, Maryland. "Kami memiliki data yang mengecewakan, dan pasar sedang menunggu musim laporan laba, ketika kami akan mendapatkan lebih banyak kejelasan. Ini sehubungan dengan laba di masa depan dan perlambatan ekonomi.”

Pemimpin pasar Apple, Microsoft dan Amazon.com memberikan kekuatan, sementara saham-saham berkapitalisasi kecil dan transportasi yang sensitif secara ekonomi, berkinerja buruk di pasar yang lebih luas.

Dengan akhir bulan dan kuartal kedua sehari lagi, S&P 500 telah menetapkan arah untuk penurunan persentase paruh pertama terbesar sejak 1970.

Nasdaq sedang menuju kinerja semester pertama terburuk, sementara Dow muncul di jalur untuk persentase penurunan Januari-Juni terbesar sejak krisis keuangan.

Ketiga indeks terikat untuk mencatat penurunan kuartalan kedua berturut-turut. Terakhir kali itu terjadi pada tahun 2015.

"Kami memiliki bank sentral yang harus berputar dari kebijakan uang longgar yang berusia puluhan tahun ke siklus pengetatan," tambah Horneman. "Ini baru bagi banyak investor."

"Kami melihat perubahan harga untuk apa yang kami harapkan menjadi lingkungan suku bunga yang sangat berbeda ke depan."

Imbal hasil acuan obligasi pemerintah telah meningkat lebih dari 1,606 poin persentase sejauh ini pada 2022, lompatan semester pertama terbesar mereka sejak 1984. Itu menjelaskan mengapa saham pertumbuhan sensitif suku bunga telah jatuh lebih dari 26 persen tahun ini.

Pejabat Federal Reserve dalam beberapa hari terakhir telah menegaskan kembali tekad mereka untuk mengendalikan inflasi, menetapkan ekspektasi untuk kenaikan suku bunga 75 basis poin kedua berturut-turut pada Juli, sambil mengungkapkan keyakinan bahwa pengetatan moneter tidak akan mengarahkan ekonomi ke dalam resesi.

Dalam berita ekonomi, data Departemen Perdagangan AS menunjukkan PDB berkontraksi sedikit lebih banyak dari yang dinyatakan sebelumnya dalam tiga bulan pertama tahun ini. Pengeluaran konsumen, yang menyumbang sekitar 70 persen dari perekonomian, memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil dari yang dilaporkan semula.

Sehari sebelumnya, laporan kepercayaan konsumen yang mengerikan menunjukkan ekspektasi konsumen turun ke level terendah sejak Maret 2013.

Musim laporan keuangan emiten kuartal kedua masih beberapa minggu lagi, dan 130 perusahaan di S&P 500 telah menyampaikan pra-pengumuman. Dari mereka, 45 positif dan 77 negatif, menghasilkan rasio negatif/positif 1,7 lebih kuat dari kuartal pertama tetapi lebih lemah dari tahun lalu, menurut data Refinitiv.

Apa yang akan didengar investor dalam laporan pendapatan itu? "Tekanan margin, itulah kekhawatiran besar, tekanan harga, pengurangan rencana belanja modal karena perlambatan, dan kapan mereka melihat ada perbaikan dalam rantai pasokan," kata Horneman.

Perusahaan makanan kemasan General Mills Inc melonjak 6,3 persen setelah penjualannya mengalahkan perkiraan. Bed Bath & Beyond Inc jatuh 23,6 persen menyusul pengumuman pengecer itu bahwa mereka telah menggantikan CEO Mark Tritton, berharap untuk membalikkan penurunan.

Pengirim paket Fedex Corp turun 2,6 persen setelah perkiraan margin mengecewakan untuk unit dasarnya. Volume transaksi di bursa AS mencapai 11,55 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,79 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.