Wall Street Semringah Seiring Harapan Damai Rusia-Ukraina

Wall Street naik pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu (30/3/2022) pagi WIB. Indeks Dow dan S&P 500 mencatat kenaikan sesi keempat berturut-turut. Pasar optimistis terhadap beberapa kemajuan yang sedang dibuat menuju kesepakatan untuk menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina.

Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 338,30 poin atau 0,97 persen, menjadi menetap di 35.294,19 poin. Indeks S&P 500 menambahkan 56,08 poin atau 1,23 persen, menjadi berakhir di 4.631,60 poin. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 264,74 poin atau 1,84 persen, menjadi ditutup di 14.619,64 poin.

Sepuluh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor real estat dan teknologi masing-masing terdongkrak 2,85 persen dan 2,06 persen, memimpin kenaikan. Sementara itu, sektor energi tergelincir 0,44 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.

Rusia berjanji untuk mengurangi operasi militer di sekitar Kyiv dan di utara Ukraina, sementara Ukraina mengusulkan untuk mengadopsi status netral, tanda pertama kemajuan menuju perdamaian dalam beberapa minggu.

Harga minyak dan komoditas lainnya turun, membantu menenangkan kekhawatiran tentang kenaikan inflasi dan jalur kebijakan moneter oleh Federal Reserve, yang telah mulai menaikkan suku bunga untuk memerangi kenaikan harga-harga.

"Jika Anda melihat selama sebulan perang ini telah berlangsung, pasar telah memperkirakan lebih banyak berita buruk daripada berita baik," kata Art Hogan, kepala strategi pasar di National Securities di New York.

"Ini jelas menunjukkan pasar memiliki pegas melingkar alami yang akan menjadi fungsi reaksi terhadap setiap berita baik dan kami melihatnya sedikit pagi ini, tetapi semuanya harus diambil dengan sebutir garam dan kita harus melihat hal-hal yang benar-benar terjadi versus benar-benar dibicarakan."

Setelah awal tahun yang suram untuk saham yang melihat S&P 500 jatuh ke dalam koreksi, yang biasa disebut sebagai penurunan lebih dari 10 persen dari tertinggi terbaru, indeks acuan sekarang turun kurang dari 3,0 persen sejauh tahun ini.

Namun, ada tanda-tanda kegugupan pasar bahwa The Fed dapat membuat kesalahan kebijakan yang mengarah pada perlambatan, atau mungkin resesi, dalam ekonomi karena obligasi pemerintah AS 2-tahun/10-tahun yang dilacak secara luas terbalik untuk pertama kalinya sejak September 2019.

"Meskipun saya pikir hasil akhir dari siklus pengetatan Fed yang agresif adalah resesi, saya tidak berharap itu terjadi dengan cepat. Secara historis, semua resesi didahului oleh inversi imbal hasil obligasi 2 tahun dan 10 tahun, tetapi tidak semua inversi menghasilkan resesi," kata Ellis Phifer, direktur pelaksana, penelitian pendapatan tetap, di Raymond James di Memphis, Tennessee.

Setelah merosot lebih dari 2,0 persen pada Senin (28/3/2022), indeks energi S&P adalah satu-satunya sektor yang mengalami penurunan karena harga minyak mentah turun lebih dari satu persen.

Saat konflik di Ukraina telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, harga-harga yang sudah naik melihat lebih banyak tekanan ke atas pada komoditas seperti gandum, energi dan logam.

Tetapi sekalipun dengan lonjakan inflasi baru-baru ini, data pada Selasa (29/3/2022) menunjukkan kepercayaan konsumen AS pulih dari level terendah satu tahun pada Maret, sementara lingkungan tenaga kerja saat ini mendukung pekerja.

Indeks kepercayaan konsumen AS naik sedikit menjadi 107,2 pada Maret dari angka Februari di 105,7, The Conference Board yang berbasis di New York melaporkan pada Selasa (29/3/2022). Para ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan indeks akan mencapai total 107,5 pada Maret.

FedEx Corp terangkat 3,70 persen setelah konglomerat pengiriman global itu menunjuk kepala operasi Raj Subramaniam sebagai bos utamanya.

Volume transaksi di bursa AS mencapai 13,22 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 14 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.